Eine Festwoche für den ganzen Ort

In die heiße Phase gehen langsam, aber sicher die Vorbereitungen für die anstehende Festwoche. Kein Wunder also, dass neben seinem Beruf das Organisieren sein „absolutes Hobby“ ist, wie Hans Driemer selbst sagt. Gemeinsam mit Herbert Kortüm, Vorsitzender von Turo Darfeld, sorgt Driemer dafür, dass das 100-jährige Jubiläum des Sportvereins angemessen gefeiert wird. Eine ganze Reihe an Veranstaltungen ist dazu geplant – nicht nur für die Mitglieder des Sportvereins. „Ganz im Gegenteil“, betont Hans Driemer. „Die Festwoche ist für die gesamte Darfelder Bevölkerung gedacht. Alle sind willkommen.“ Eine ganze Woche lang soll vom 14. bis zum 21. August mit Spiel, Spaß, Comedy und Jahrhundertball – alles am Sportplatz und in einem Festzelt an der Sudetenstraße – gefeiert werden. Hier eine Übersicht zu den Veranstaltungen.

- Sonntag, 14. August: Start der Festwoche ist um 8.30 Uhr mit einem Wortgottesdienst, der auf dem Sportgelände unter freiem Himmel stattfinden wird. Ab 9 Uhr schließt sich daran ein gemeinsames Frühstück für alle im Festzelt an. Erwachsene zahlen für das reichhaltige Buffet fünf Euro, Kinder ab dem ersten Schuljahr drei Euro. Teller, Tassen, Schalen, Eierbecher und Besteck sollte jeder selbst mitbringen, für den Rest ist gesorgt, kündigt Hans Driemer an, der gleichzeitig um Anmeldungen bis zum 31. Juli bei der LVM-Geschäftsstelle von Stephan Möller bittet. Mittags geht es nahtlos mit einer Tombola, einem Kinderliedermacher und jeder Menge Spiele auf dem Rasenplatz weiter. Der Familienspaß steht an diesem Tag im Vordergrund, so der Organisator. Auch ein Zauberer kündigt sein Kommen am Mittag an. „Mitarbeiter der Grundschule und der Kindergärten sind die Köpfe an diesem Tag“, unterstreicht Driemer das Engagement der Pädagogen.

- Montag, 15. August: Am Abend steigt auf dem Sportplatz der Sommerbiathlon. Was das ist? „Teams von sechs Personen treten gegeneinander an, jeder läuft eine Sportplatzrunde, muss sich dann im Ballwerfen beweisen und anschließend den Staffelstab an einen Teampartner weitergeben, der gleiches erledigen muss.“ Kegelclubs, Kartenclubs, Nachbarschaften, Firmen: „Jeder ist eingeladen, eine Mannschaft zu stellen“, so Driemer. Er betont, dass es dabei nicht um Schnelligkeit, sondern um den Spaß geht. Denn Preise gibt es auch für das Team mit dem kreativsten Kostüm und den lautstärksten Fans. Beginn ist um 17.30 Uhr, Anmeldungen sind bei Hans Driemer unter Tel. 0171/ 6732646 möglich. Übrigens: Auch der Vorstand des Sportvereins tritt an – wer weiß, von wem die blau-weißen Sportler geschlagen werden...?

- Mittwoch, 17. August: Der Abend steht im Zeichen der Comedy. Die Lachmuskeln sollen bei Auftritten von Sven Bensmann, Herr Schröder und Ausbilder Schmidt strapaziert werden. Einlass ins Festzelt ist um 18 Uhr, Beginn ist zwei Stunden später. In der Pause wird es Snacks vom Festwirt Feldkamp geben. Karten gibt es in den Darfelder Niederlassungen der Volksbank Baumberge, der Sparkasse Westmünsterland, der LVM-Versicherung sowie auf der Internetseite von Turo. Im Vorverkauf kosten die Karten 15 Euro, an der Abendkasse 19,22 Euro – „das Gründungsjahr unseres Vereins“, schmunzelt Driemer.

- Freitag, 19. August: Von 14 bis 17 Uhr ist ein Seniorenkaffee im Zelt geplant. Für 7,50 Euro können die Gäste bei Kaffee, Kuchen und geschmierten Broten ins Gespräch kommen. Auch dazu bittet der Sportverein um Anmeldungen bei der LVM-Versicherung. „Wir freuen uns, dass wir schon 50 Anmeldungen haben“, lässt Hans Driemer durchblicken. Eine Musikerin sowie Auftritte der Turo Tanzkids werden für Kurzweil sorgen. Am Abend findet der offizielle Festakt mit geladenen Gästen statt.

- Samstag, 20. August: Ab 19.22 Uhr steigt der Jahrhundertball – das Highlight in der Festwoche. Ein DJ wird zu einer Lichtshow Musik aus den 80er- und 90er-Jahren auflegen. „An dem Abend wollen wir es richtig krachen lassen“, ist Driemer voller Vorfreude. Auch die SG Coesfeld wird vor Ort sein und zwei Tänze präsentieren.

- Sonntag, 21. August: Ab 11 Uhr Ausklang der Festwoche für alle beim Frühshoppen. Ein strammes Programm legt der Sportverein an den Tag, um sein Jubiläum zu begehen. „Die Vorfreude ist aber bereits groß und wir hoffen, dass wir unser Vereinsjubiläum mit möglichst vielen Gästen und Freunden feiern können“, sagt Driemer abschließend. | www.turodarfeld.de