„Eine Katastrophe – die Hölle brennt“

Als Haifa Hammer zum Pressegespräch verabredet ist, hat sie alle Hände voll zu tun. Im Flur des Rathauses, vor ihrer Bürotür, steht außerplanmäßig eine sechsköpfige Familie. Geflohen aus der Ukraine, die einzig gesprochene Sprache ist Russisch. Mit Übersetzungshilfe versucht die Flüchtlingskoordinatorin mit der Familie zu kommunizieren. Doch das gestaltet sich alles andere als einfach. Gleich noch einkaufen, das Nötigste, und in eine der letzten freien Unterkünfte in der Gemeinde bringen. Damit wird Haifa Hammer ihren Abend verbringen. Über ihren Alltag, die tagtäglichen Herausforderungen und darüber, was sie sich für die Zukunft wünscht, spricht die Gemeindemitarbeiterin im Interview.

Haifa Hammer koordiniert die in Rosendahl ankommenden Flüchtlinge. Kein Tag sei im Moment wie der andere. Die aktuelle Situation in der Gemeinde beschreibt sie als „eine Katastrophe“. Das Foto entstand vor dem Büro von Hammer im Rathaus. Im Hintergrund ist eine Familie zu erkennen, die gerade angekommen ist. Für sie gilt es, eine der kaum noch vorhandenen Unterbringungsmöglichkeiten zu suchen.

Frau Hammer, schön, dass Sie einen Moment Zeit finden. Wie sieht Ihre Arbeit als Flüchtlingskoordinatorin aus?

Haifa Hammer: Seit 2016 bin ich bei der Gemeinde tätig. Ich kümmere mich um alles, was mit geflüchteten Menschen zu tun hat, die hier in Rosendahl ankommen. Ich nehme die Flüchtlinge bei uns auf, Kinder werden möglichst schnell in der Schule angemeldet. Ich helfe dabei, Konten bei der Bank zu eröffnen, Arztbesuche zu planen, Dolmetscher zu organisieren. Die sechsköpfige Familie, die gerade angekommen ist, muss heute noch nach Höven. Sie passen allerdings nicht in ein Auto, also muss ich noch ein zweites organisieren. Zudem wird das Thema Familiennachzug immer größer.

Gibt es so etwas wie einen Alltag in Ihrem Job?

Hammer: Jeder Tag ist anders, und jeder Tag bringt unterschiedliche Herausforderungen mit sich. Heute Morgen brauchte zum Beispiel jemand Hilfe, weil er Diabetiker ist, ein anderer rief an, weil er eine dicke Rechnung bekommen hat und nicht weiß, was er jetzt tun soll. Und dann meldete sich noch eine Familie, deren Kind psychisch belastet ist. Ich muss schauen, dass ich möglichst schnell einen Psychiater finden kann. Es frisst einfach unglaublich viel Zeit, all diese Dinge zu planen.

Dabei ist die sprachliche Barriere vermutlich eine zusätzliche Hürde.

Hammer: Das stimmt. Ich bin glücklich, dass wir viel Unterstützung von ehrenamtlichen Dolmetschern bekommen. Sie helfen beim Einkaufen und erklären Dinge. Einige Ukrainer sprechen Englisch, das hilft uns enorm. Ich selbst spreche Arabisch, was gut ist, weil wir jetzt auch viele Zuweisungen von Personen aus Ländern wie Syrien oder dem Irak bekommen. Die kommen neben den Kriegsflüchtlingen dazu.

Wie beschreiben Sie die Flüchtlingssituation in der Gemeinde?

Hammer: Eine Katastrophe – die Hölle brennt. Wenn wir die sechsköpfige Familie unterbringen, sind alle Betten, die zur Verfügung stehen, belegt. Für die nächste Woche wurden uns schon sechs weitere Personen angekündigt.

Wie sollen sie denn noch untergebracht werden?

Hammer: Das wissen wir nicht.

Wie hat sich ihr Alltag seit Ausbruch des Krieges verändert?

Hammer: Ich habe gelernt, dass man Prioritäten setzen muss. Ich kann einfach nicht alles gleichzeitig machen. Als der Krieg ausbrach, war sie Situation zunächst noch vergleichsweise entspannt, weil noch viele Wohnungen frei waren. Das ist jetzt ganz anders. Die Kapazitäten sind erschöpft. Ich bin selbst viel unterwegs und schaue, wo die Leute noch zusammenrücken können.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Hammer: Dass es Frieden gibt. Niemand verlässt sein Land freiwillig, es gibt immer einen Grund. Und Frieden ist ein guter Grund, um in seinem Heimatland zu bleiben.