„Eine Lawine, die nicht aufzuhalten ist“

Rosendahl

Wenn Vater Florian Wellner den Rollstuhl seiner Tochter über den Rasen schiebt, dann strahlt Josephine von einem Ohr bis zum anderen. Die Sonne kitzelt sie im Gesicht, warm in einer Fleece-Jacke eingekuschelt beobachtet sie aufmerksam das Treiben um sich herum. Das Duo aus Darfeld ist heute Morgen gemeinsam in der DRK-Kita „Wunderland“ in Osterwick zu Besuch – um weitere Spenden entgegenzunehmen. „Die Spendenbereitschaft ist einfach großartig“, zeigt sich Florian Wellner ergriffen von der Hilfe, die die kleine Familie von allen Seiten erfährt. Das Spendenkonto füllt sich – und Stück für Stück rückt damit eine Delfintherapie in der Karibik für die Siebenjährige näher.

Von Leon Seyock