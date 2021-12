Eine „maximal geniale Idee“

Ohne mit der Wimper zu zucken packen sie kräftig an. Die Siebtklässler der Paulus-van-Husen-Schule haben an diesem kalten Vormittag alle Hände voll zu tun – im wahrsten Sinne des Wortes. 18 Kisten, vollgepackt mit haltbaren Lebensmitteln und vor dem Schulgebäude gestapelt, warten darauf, in das Fahrzeug der Ahauser Tafel verladen zu werden. Nudeln, Mehl, Zucker, Konserven, Kakao: Die Schüler haben in den vergangenen Wochen in allen Klassen der Sekundarschule fleißig gesammelt. „Wir möchten anderen Leuten, denen es nicht so gut geht wie uns, etwas geben und zu Weihnachten etwas Gutes tun“, sagt Jonas, während er auf der Ladefläche des Transporters sitzt und die Kisten von seinen Mitschülern entgegennimmt.

Der Reihe nach haben die Siebtklässler der Paulus-van-Husen-Schule 18 Kartons voller haltbarer Lebensmittel in das Auto der Tafel verladen. In allen Klassen haben sie in den vergangenen Tagen gesammelt.

Im Religionsunterricht sei das Thema Tafel und Hilfe für bedürftige Menschen auf den Tisch gekommen, berichtet Simon. Gemeinsam mit ihrer Lehrerin Heidrun Schleusener haben sie sich dazu ausführlich informiert: Was ist die Tafel eigentlich genau? Was macht sie? Und wie kann man die Einrichtung unterstützen? Um allen Fragen auf den Grund zu gehen, haben sie auch Johannes Lügering, Leiter der Tafel in Ahaus, eingeladen. „Danach hatten wir die Idee, dass wir selbst auch helfen möchten“, erzählt der Siebtklässler weiter. Gesagt – getan: Zahlreiche Kartons wurden gesammelt und in den Klassen an beiden Standorten verteilt. „Damit auch alle wissen, worum es geht und wieso wir Lebensmittel sammeln, haben wir in jeder Klasse eine kleine Präsentation gehalten“, berichtet Jan. Eine Woche lang hätten die Kisten in den Klassenräumen gestanden. „Dann haben wir sie wieder abgeholt und haben uns gefreut, wie viel zusammengekommen ist“, erzählt Jan weiter. Alle gesammelten Spenden haben sie dann auf Tischen verteilt, um sie zu sortieren. „Das sah bei euch aus wie ein kleiner Supermarkt“, erinnert sich Heidrun Schleusener lachend.

Gut lachen haben nicht nur die Siebtklässler, die mit voller Eifer dabei sind und nicht ohne Stolz von der Aktion erzählen. Von einer „maximal genialen Idee“ spricht auch Tafelleiter Johannes Lügering. Er beobachtet die jungen Schüler beim Verladen und freut sich, dass er den Tafelkunden in der kommenden Zeit die Lebensmittel anbieten kann. „Wir sind dankbar für diese Spenden und unsere Kunden freuen sich, dass sie etwas Auswahl haben“, ergänzt er.

Neben der Hilfe für bedürftige Menschen hat die Aktion mit der Tafel, die zum ersten Mal durchgeführt wurde, noch einen ganz anderen Effekt, wie Schleusener erzählt: „Mit der Aktion können die Schüler lernen, dass auch sie etwas auf die Beine stellen und helfen können.“ Eine Win-Win-Situation also – für die Schüler und für die Kunden der Tafel. Und in einigen Kisten, verraten die Siebtklässler, haben sie kleine, selbstgebastelte Weihnachtsgeschenke versteckt...