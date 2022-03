Eine wichtige Stütze im Kita-Alltag

Brigitte „Gitta“ Kaspari ist voll in ihrem Element: Im katholischen St.-Nikolaus-Kindergarten in Darfeld trifft sie alle Vorbereitungen für das anstehende Mittagessen. Während das zuvor abgeholte Essen noch auf dem Herd köchelt, deckt sie die zahlreichen Tische im Essraum der Kita. „Jeder Platz wird dabei mit einem Foto der Kinder markiert. Dann weiß jeder, wo er zu sitzen hat“, schmunzelt sie. Es ist nur eine von vielen hauswirtschaftlichen Aufgaben, die Kaspari in der Kita übernimmt. Angestellt ist sie als sogenannte Alltagshelferin. „Sie ist für uns eine enorm wichtige Stütze. Ohne sie wäre es für uns hier deutlich komplizierter“, unterstreicht Einrichtungsleiterin Nina Sonnenfeld den Stellenwert der Alltagshelferin. Sie und ihr Team hoffen darauf, dass sie auch in Zukunft weiterhin auf die Hilfe Kasparis bauen können.

Eingestellt wurde sie im Rahmen des Kita-Helfer-Programms, das das Land NRW im Zuge des Coronawinters 2020/21 auf den Weg gebracht hat. Dieses ermöglicht Einrichtungen die Einstellung von Alltagshelfern, die einerseits die pandemischen Hygienevorgaben in den Kitas umsetzen und andererseits hauswirtschaftliche Arbeiten übernehmen. Mit dieser Maßnahme sollen die pädagogischen Kräfte in den Kitas entlastet werden. Im konkreten Fall von Kaspari profitiert auch die Kirchengemeinde als Träger des Kindergartens. „Uns stehen für die Alltagshelfer 25 Stunden pro Woche zur Verfügung. Die Kosten werden vollständig vom Land übernommen“, informiert Dominik Erdelkamp, Verbundleiter der katholischen Kindergärten in der Gemeinde. Wie er ergänzt, können die Kitas in Osterwick und Darfeld je zwei Alltagshelfer vorweisen, in Holtwick ist eine Person aktiv.

Welche Auswirkungen die Arbeit dieser Kräfte auf die Erzieher-Teams hat, macht Sonnenfeld deutlich. „Vor der Pandemie hatten wir schon Schwierigkeiten, neben einer adäquaten Kinder-Betreuung auch die darüber hinaus anfallenden Aufgaben zu bewältigen“, erinnert sie sich. Eine sehr begrenzt zur Verfügung stehende Hauswirtschaftskraft habe diese Problematik nur ein wenig auffangen können. Anders sieht die Situation derzeit aus. „In der heutigen Zeit haben Kinder einen immer größer werdenden Betreuungsbedarf. Dank der Alltagshelfer haben wir auch die Gelegenheit, den Kindern unsere volle Aufmerksamkeit zu schenken“, betont die Kita-Leiterin. Und sie sieht noch einem weiteren Vorteil: „Die Kinder haben zu ,Gitta’ eine tolle Chemie. Nicht umsonst sind die Küchenwände mit so vielen selbstgemalten Bildern geschmückt.“

Diese Wertschätzung beruht auf Gegenseitigkeit. „Ich habe sehr viel Freunde an meiner Arbeit. Für und mit den Kindern zu arbeiten, macht einfach Spaß“, lächelt Kaspari. So viel, dass sie vom 1. August bis zum 31. Dezember 2021 sogar ehrenamtlich als Alltagshelferin tätig war. Schließlich hatte das Land das Kita-Helfer-Programm am 31. Juli auslaufen lassen. Seit Jahresbeginn wurden aber 46,3 Millionen Euro für die Fortführung bereitgestellt – Deadline ist erneut der 31. Juli, auch für Kaspari.

„Für uns wäre es wohl nicht zu stemmen, das Angebot der Alltagshelfer ohne Förderung aufrecht zu erhalten“, appelliert Erdelkamp dafür, das Programm weiter fortzuführen. Das kann Nina Sonnenfeld nur unterschreiben. „Die Pandemie endet nicht mit den Aufhebungen der Einschränkungen am 20. März. Die Hygienestandards werden bleiben. Fallen die Alltagshelfer weg, leiden letztendlich die Kinder darunter. Dann muss unser Personal neben den pädagogischen Aufgaben auch noch einen Großteil der hauswirtschaftlichen Tätigkeiten übernehmen.“