Einstimmen auf die Weihnachtszeit

Osterwick

Der Entschluss lag ein Stück weit auf der Hand. „Hier wird so viel aufgebaut. Warum das Ganze also nicht zwei Tage lang nutzen?“, erzählt Mit-Organisator Philipp Mussinghoff über die Hintergründe des neuaufgestellten Adventsmarktes der Kirchhof-Nachbarschaft in Osterwick. So wird dieser in seiner vierten Auflage erstmals nicht nur am Samstag (26. 11.) über die Bühne gehen, er lädt auch am darauffolgenden Sonntag (27. 11.) zum Verweilen ein.

Von Leon Eggemann