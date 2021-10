Einstimmung auf die Weihnachtszeit

Seinem Namen macht er wieder alle Ehre. „Was drauf steht, ist auch drin“, schmunzelt Agnes Thering vom Heimat- und Kulturverein Holtwick, die den Kreativmarkt „Klein und Fein im Lichterschein“ organisiert. Dieser wird nach einem Jahr Corona-Zwangspause traditionell wieder am und im Torhaus in Holtwick stattfindet. Freuen dürfen sich Besucher unter anderem wieder auf zahlreiche kreative Deko-Kreationen für die kommende Adventszeit – und das, während ein Geruch von Glühwein in der Luft liegt. „Vorweihnachtliche Stimmung garantiert“, betont Thering. Los geht es am Samstag (6. 11.) ab 14 Uhr. Tags darauf öffnen die vielen Stände, das Backhaus und das Torhaus schon ab 11 Uhr Tür und Tor.

Damit sich die Besucher des Kreativmarktes so richtig auf die kommende Weihnachtszeit einstimmen können, gibt es wieder ein breiten Aufgebot an verschiedensten Ständen. „17 Akteure werden vor Ort sein – eine gute Mischung aus Stammgästen und Neulingen“, kündigt die Organisatorin an. Bereits bestens bekannt sein dürften unter anderem Hütten, in denen Tannenzweig-Kränze und weiteres Strauchwerk, aber auch Wintermode wie handgestrickte Mützen, Schals oder Socken sowie weitere adventliche Dekorationen für Haus und Garten angeboten werden. „Dazu wird der Heimat- und Kulturverein Bratwürstchen, Glühwein und Kakao für die Kinder anbieten“, ergänzt Thering. Zusätzlich verkauft der DRK-Kindergarten Waffeln, in der Turnhalle betreibt die KaGeHo eine Cafeteria. Natürlich darf auch frischgebackenes Brot aus dem Backhaus nicht fehlen. „2019 kam das Buschken-Brot sehr gut an. Man darf gespannt sein, was sich das Backtem dieses Mal einfallen lässt“, will die Holtwickerin noch nicht zu viel verraten.

Einblicke gibt sie dagegen bei mehreren neuen Stationen, die erstmalig den Kreativmarkt bereichern. „Zum einen hätten wir da Ludmilla Keller. Sie bietet Lebkuchen in den verschiedensten Motiven und Farben an – ein richter Blickfang“, erzählt Thering. Apropos Blickfang: In eine ähnliche Kategorie sind die Leuchtkugel-Objekte von Anita Leve einzuordnen. „Besonders freue ich mich auf die Stücke von Irmgard Vennes“, verrät Agnes Thering. Unter dem Motto „Farbe trifft Holz“ bietet die Ausstellerin Unikate aus Holz an, die nur so vor bunter Kreativität strotzen. Angekündigt hat sich darüber hinaus auch die neugegründete Gemeinschaft „Rosendahl for Future“, die an einem Infostand mit den Besuchern ins Gespräch kommen will.

Dass sich der Kreativmarkt trotz des Ausfalls im vergangenen Jahr bei den Ausstellerin großer Beliebtheit erfreut, sorgt bei Thering für beste Stimmung. „Es wurde vorab auf eine Standgebühr verzichtet, um einen zusätzlichen Anreiz zu schaffen. Für uns hat der Markt einen hohen Stellenwert“, macht sie deutlich. Auch den Bürgern biete dieser die Gelegenheit, sich wiederzusehen und beim Schlendern auf dem Torhaus-Gelände auf die Weihnachtszeit einzustimmen. Sie dürfen sicher sein, dass der Kreativmarkt hält, was er verspricht. 7 Wie der Heimat- und Kulturverein betont, gelten auf dem Kreativmarkt die aktuellen Hygieneregeln. Es sollte also untereinander Abstand gehalten und, wenn nötig, ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.