Eintauchen in 100 Jahre kfd-Geschichte

Holtwick

Auch wenn die Corona-Pandemie die Euphorie ein wenig bremst, kommt dennoch so langsam Vorfreude auf. „Man wird schließlich nur einmal 100 Jahre alt“, schmunzelt Mechthild Wilde, Teamsprecherin der kfd Holtwick. 1922 noch als katholischer Mütterverein gegründet, kann die katholische Frauengemeinschaft Deutschlands in Holtwick in diesem Jahr auf ein Bestehen über ein ganzes Jahrhundert zurückblicken. Entsprechend soll das runde Jubiläum auch zelebriert werden. „Angesetzt sind die Feierlichkeiten für den 15. Mai. Wir haben also noch etwas Vorlauf, sollte es in Zukunft neue Regelungen geben. Es ist alles noch ein bisschen ungewiss“, erklärt Wilde.

Von Leon Eggemann