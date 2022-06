Eintauchen in das Reich der Rosen

Seit nunmehr 20 Jahren nehmen Hildegard und Helmut Gottheil an der Aktion „Offene Gärten“ teil. Dabei gewähren sie Schaulustigen einen Einblick in ihren märchenhaften „Dornröschengarten“.

Seitdem ist die Namensgeberin nicht die einzige gewesen, die in das bunte Reich der Rosen eingetaucht ist. Immerhin nehmen die Eheleute seit nunmehr über 20 Jahren an der Aktion „Offene Gärten“ – seinerzeit ins Leben gerufen vom Billerbecker Winfried Rusch – teil. Ab dem kommenden Samstag (11. 6.) öffnen sie erneut Tür und Tor. Auf dem knapp 1200 Quadratmeter großen Gelände gibt es dann wieder einiges zu sehen. „Wir setzen auch auf Raritäten. Seit Neuestem haben wir auch die Geranie ,Apple Blossom’, die es nur in England zu kaufen gibt“, erzählt die Hobby-Gärtnerin. Neben den besagten Stauden und Rosen kann darüber hinaus in einer Art Rundgang so manche Konstruktion aus Eisenbögen, die von Helmut Gottheil selbst angefertigt wurde, bestaunt werden. „Das große Spalier hat zum Beispiel mehrere Jahre in Anspruch genommen“, zeigt er auf eines seiner Werke, das selbstverständlich mit zahlreichen Rosen geschmückt ist.

Ohnehin ist die Pflege und die gestalterische Ausarbeitung mit einer Menge Aufwand verbunden. „Natürlich ist es zeitintensiv, macht als Hobby dafür aber auch umso mehr Spaß“, betont Helmut Gottheil. Seit den Anfängen haben sich schier unzählige Stunden an Gartenarbeit summiert. „Nach und nach sind die freien Stellen hier sehr rar geworden“, lacht Hildegard Gottheil.

Angst, dass die Kreativität irgendwann zur Neige geht, hat sie nicht: „Wir besuchen ja auch oft die Gärten von gleichgesinnten Freunden. Da gibt es so gut wie immer ganz neue Impulse.“ Konkurrenzkampf und Ideenneid seien dabei Fehlanzeige, vielmehr herrsche ein kreativer Austausch. „Deswegen freuen wir uns auch immer wieder auf neue Gäste. Nicht nur aus dem Raum Münster und dem Ruhrgebiet, sondern gerne auch aus Darfeld selbst“, betont Helmut Gottheil. Ab morgen darf dann auch wieder geguckt, entdeckt und vielleicht auch die eine oder andere Inspiration mitgenommen werden. Märchenhafte Einblicke sind jedenfalls im „Dornröschengarten“ garantiert. 7 Der Garten von Hildegard und Helmut Gottheil in Höpingen 38 ist an folgenden Tagen jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet: 11. und 12. Juni, 18. und 19. Juni sowie 23. und 24. Juli. Der Eintritt beträgt zwei Euro (Kinder frei), der Erlös wird gespendet. Das Ehepaar weist darauf hin, dass der Garten nicht barrierefrei ist. Zudem sind keine Hunde erlaubt.