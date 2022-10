Eintauchen in die Welt der Brettspiele

Rosendahl

Die Vorbereitungen für die Spielemessen des Kreises 2022 laufen auf Hochtouren. Halt machen werden diese auch in der Gemeinde Rosendahl: So können Brettspiel-Liebhaber im kommenden Monat in der Paulus-van-Husen-Schule in die Welt der Brettspiele eintauchen. Die Mensa am Standort in Osterwick dient als erster Stationsstopp im Messefahrplan und öffnet am Sonntag, den 6. November, Tür und Tor. Freuen dürfen sich Besucherinnen und Besucher auf eine Vielzahl an Brettspiel-Neuerscheinungen, die mittlerweile im Kreisjugendamt Coesfeld eingegangen sind. Neben Klassikern tummeln sich darunter auch reihenweise die „Spiel-des-Jahres“-Highlights 2022. Sämtliche Spiele werden dabei frisch für die Messen ausgepackt und inventarisiert, bevor sie auf die Tournee gehenheißt es in der Ankündigung des Kreises. Zusätzlich werden über 600 Karten- und Gesellschaftsspiele durchgeschaut und eingepackt.