Endlich die Jubiläumssause starten

Auf eine Prinzenproklamation werden sie bewusst verzichten. „Dem haben wir schnell einen Riegel vorgeschoben“, grinst Carina Kampschroer. Sie hätte als Carina I. gemeinsam mit Dirk Musholt als Prinz Dirk I. die Holtwicker Narren durch die letztjährige Karnevalssession geführt. Wie schon 2021 fielen die Feierlichkeiten zum 22-jährigen Jubiläum abermals coronabedingt ins Wasser. „Solange wir noch nicht als Prinzenpaar gefeiert haben, geben wir unsere Titel nicht ab“, lacht sie. Das Prinzenpaar hängt also ein Jahr dran. Damit sind sie in guter Gesellschaft. Immerhin haben auch ihre Vorgänger Prinz Tresor I. und Prinzessin Nicole III. ebenfalls aufgrund der Pandemie-Problematik zwei Amtszeiten inne gehabt.

Ganz ohne Proklamation geht es auch unter diesen besonderen Umstände natürlich trotzdem nicht. So lädt die Karnevalsgemeinschaft (KaGeHo) aus Holtwick am kommenden Sonntag (13. 11.) alle Holtwicker ein, um gemeinsam in die neue Session zu starten. Los geht es um 14.11 Uhr im Torhaus. „In gemütlicher Runde schauen wir dabei zurück und geben dazu einen Ausblick auf die Termine und das Programm der neuen Session“, verrät die Prinzessin. Sie hoffe zudem auf viele neue Gesichter und Familien.

Immerhin hat es die anstehende Session in sich. Nach der langen Zwangspause soll das Schnapszahl-Jubiläum endlich angemessen zelebriert werden. Stattfinden soll dieses am 21. Januar 2023. Beim großen Bütt-Tag sollen dann die vereinseigenen Tanzgarden, die Rheumaboys und Dorfberühmtheiten die Bühne stürmen und das Zelt zum Kochen bringen. Das Jubiläum steht unter dem Motto „Klappe, die 22.“. Also Willkommen in Hollywood, auf dem roten Teppich sowie im Film und Fernsehen. „Start ist um 14.11 Uhr mit dem Nachmittagsprogramm – in diesem Jahr mit dem närrischen Kommissar, dem Comedy-Zauberer Endrik Thier und vielen mehr“, lässt sich Carina I. schon ein paar Details entlocken. Ab 19.30 Uhr folgt daraufhin das Abendprogramm, das vom Chaos-Team sowie der TV-bekannten Comedian Lisa Feller als Stargast abgerundet wird.

Tags zuvor findet am 20. Januar das traditionelle Menschenkicker-Turnier statt. „Wir sind gespannt, welche Clique oder welcher Verein während der Corona-Zeit trainiert hat und den Pokal nach Hause holt“, fiebert die Prinzessin dem Event schon entgegen. Zumal bei diesem auch noch die eine oder andere Überraschung auf die Jecken wartet. Es ist also alles angerichtet für eine waschechte Jubiläumssause. Mit einem Prinzenpaar, das nach all dem Warten endlich feiern darf. 7 Karten für den Bütt-Tag können an drei Terminen in dem Holtwicker Restaurant „scharfe Kurve“ erworben werden. Voraussichtlich am Sonntag, den 18. Dezember, am Freitag, den 30. Dezember sowie am Sonntag, den 8. Januar jeweils von 17 bis 20 Uhr.