Gut eingelebt haben sie sich schon. „Es hat nur eine kurze Eingewöhnungszeit gebraucht. Die Stimmung ist fantastisch“, sendet Timo Lanksch, Leiter des Holtwicker Sommerferienlagers (SoFeLa), einen kleinen Statusbericht in Richtung Holtwick. Am vergangenen Samstag haben sich 36 Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis 14 Jahren gemeinsam mit dem neunköpfigen Betreuerteam und zwei Kochfrauen auf den knapp viereinhalbstündigen Weg ins rheinland-pfälzische Weidenthal gemacht. Nun schicken sie einen ersten Gruß zurück in die Heimat.

Die ersten Tage der zweiwöchigen Fahrt waren bereits gespickt mit so machen Highlights. Zum Beispiel sorgte das Chaosspiel, eine Art Schnitzeljagd quer über das Gelände vor Ort, als ein absoluter Lager-Klassiker für beste Unterhaltung. Doch auch das sonnige Wetter spielt dem Programm in die Karten. „Im anliegenden Badeweiher, der knapp fünf Minuten Laufweg entfernt ist, kann man sich perfekt bei den warmen Temperaturen erfrischen“, grinst Lanksch und ergänzt: „Bei den Temperaturen werden wir den Weiher auch in den nächsten Tagen ansteuern.“

Ohnehin dürften sich die SoFeLa-Teilnehmer noch auf einige weitere Angebote freuen, ehe am 9. Juli die Rückreise ansteht. So ist neben einem Schützenfest unter anderem auch ein Casinoabend geplant. „Auf dem Programm stehen dazu zwei Tagesfahrten mit dem Zug. Einmal geht es nach Mannheim, einmal nach Kaiserslautern“, kündigt Lanksch an. Vor Ort können dann in Kleingruppen die Städte erkundet werden. Möglich sind diese Trips auch dank den Spenden der hiesigen Sparkasse und Volksbank. „Dazu haben auch zahlreiche Eltern mit ihren Spenden beigetragen. Ihnen allen gebührt ein riesiger Dank“, betont der Lagerleiter.

Was ihn darüber hinaus besonders freut, ist die Tatsache, dass das SoFeLa nach zweijähriger Corona-Zwangspause nun wieder aufbrechen konnte. „Endlich wieder Lager-Feeling“, spricht Lanksch vielen Betreuern und auch jugendlichen Teilnehmern, die in den Vorjahren bereits mitgefahren sind, aus der Seele. Darüber hinaus gibt es aber auch viele Kinder, die zum ersten Mal mit an Bord sind. „Wir haben hier extrem viele neue Gesichter. Das freut uns natürlich besonders, dass wir sie für unser SoFeLa begeistern konnten“, erzählt Lanksch. Auf sie wartet noch eine Woche voller Spaß, Action und Abenteuer. Langeweile kommt bei all dem bunten Treiben jedenfalls nicht auf.