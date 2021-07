„Endlich wieder Schützenfest-Feeling“

Osterwick

Beste Stimmung herrschte am Sonntag im Osterwicker Schützenbusch beim ersten „Pop-up-Biergarten“. Organisatorin Gerburg Sengenhorst freute sich über mehr als 300 Besucher. „Es ist unglaublich schön, endlich wieder draußen in dieser Form zusammen sein zu können“, so die zufriedene Organisatorin. Tatkräftige Unterstützung hatte Gerburg Sengenhorst im Vorfeld aus der Schützenbruderschaft Ss Fabian und Sebastian bekommen. „Nach der langen Zeit, in der wir hier nicht in den Wald konnten, sah es natürlich etwas wild aus. Aber mit reichlich Man-Power konnten wir alles rechtzeitig auf Vordermann bringen“, berichtet Melchior Lülf, erster Brudermeister der Schützenbruderschaft.

Von Julia Mühlenkamp