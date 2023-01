Endlich zurück auf der Bühne

Einen Haken auf der Checkliste können sie bereits machen. „Das Bühnenbild steht“, verkündet Gregor Leutermann. Der Startschuss in die diesjährige Theatersaison der Osterwicker Spielschar rückt immer näher. Die Premiere des plattdeutschen Stücks „Söök Kiärl för miene biätere Hälfte“ findet am kommenden Samstag (14. 1.) statt. Bis dahin wird noch fleißig auf der Bühne im Saal der Gaststätte „Haus Grüner“ an den letzten Feinheiten gefeilt. „Ruhe vor dem Sturm gibt es bei uns nicht“, betont der Spielleiter und schmunzelt: „Es ist eher der Sturm vor dem Sturm.“

Wobei sich Leutermann gewiss nicht beschweren möchte. Vielmehr überwiegt die Freude darüber, endlich wieder das Publikum aus seinem Alltag und in die Welt der Schauspielerei entführen zu können. Immerhin liegt der mittlerweile letzte Auftritt der Spielschar ganze drei Jahre zurück. „De Grillvöain un iär roudet Auto“ hieß es seinerzeit in den ersten Wochen von 2020. Es folgte die Corona-Pandemie – gleichbedeutend mit einer Zwangspause, die die heimischen plattdeutschen Darsteller einlegen mussten. Ein Programm 2021 wurde bereits frühzeitig gestrichen, für 2022 keimte noch lange Hoffnung auf, nach wochenlangen Proben musste allerdings erneut die Reißleine gezogen werden.

In beiden Jahren hätte dabei „Söök Kiärl för miene biätere Hälfte“ bereits auf die Bühne gebracht werden sollen. „Gut für uns“, lacht Leutermann. „Ihren Text hatten die meisten aus den vergangenen Proben noch im Kopf. Da fiel das Einstudieren etwas leichter.“ Satt geprobt haben sie sich jedenfalls nicht, wie der Spielleiter versichert. Im Gegenteil: „Alle sind heiß darauf, wieder loszulegen. Es war überhaupt kein Problem, unsere Schauspieler wieder zusammenzubekommen. Alle haben Bock“, berichtet Leutermann. So sind circa 20 Personen an dem neuen Programm beteiligt – von den Schauspielern selbst bis hin zu Helfern beim Bühnenbau und in der Maske. „Wir sind einfach froh, endlich wieder unserer Leidenschaft nachzugehen und die Leute zu unterhalten“, bringt es der Osterwicker auf den Punkt.

Diese dürfen sich auf ein turbulentes Stück freuen, das nur so strotzt vor Witz. Die Geschichte um einen jungen Bauern, der als Hypochonder, wie er im Buche steht, alle Krankheiten auf sich zieht und nun versucht, nach seinem Ableben seine Frau mit einem neuen Mann zu „versorgen“, darf nun endlich über die Bühne gehen. Zwölf Termine wird es bis zum 11. Februar insgesamt geben. „Das ist natürlich viel. Nach der langen Pause nehmen wir das aber gerne in Kauf“, betont Leutermann.

Ehe es soweit ist, steht die letzte Detail-Arbeit an. „Wir proben bis zur Premiere jeden Tag“, verrät der Spielleiter. „Damit die Bühnenpräsenz wieder in die Köpfe kommt.“ Nach zweijähriger Pause wollen sie schließlich den Rost schnellstmöglich abschütteln. 7 Der Kartenvorverkauf ist zu Beginn der Adventszeit gestartet. Wer sich noch mit Karten eindecken will, kann dies noch bei Haushaltswaren Gröver während der Öffnungszeiten unter der Rufnummer 02547/7191 tun.

Die Aufführungen finden an folgenden Terminen statt: Samstag (14. 1.) um 20 Uhr, Sonntag (15. 1.) um 15 Uhr, Freitag (20. 1.) um 20 Uhr, Samstag (21. 1.) um 20 Uhr, Sonntag (22. 1.) um 15 Uhr, Freitag (27. 1.) um 20 Uhr, Sonntag (29. 1.) um 15 Uhr, Freitag (3. 2.) um 20 Uhr, Samstag (4. 2.) um 20 Uhr, Sonntag (5. 2.) um 15 Uhr, Freitag (10. 2.) um 20 Uhr, Samstag (11. 2.) um 20 Uhr.