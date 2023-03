Engagement wird nahtlos fortgesetzt

Im vergangenen Jahr haben sie bereits einiges auf den Weg gebracht, daran soll 2023 angeknüpft werden. „Es geht nahtlos weiter. Wir haben viele Projekte in der Pipeline“, blickt der 1. Vorsitzende Franz Potthoff im Zuge der Mitgliederversammlung des Vereins „Hilfe für Menschen in Hoima/Uganda e.V.“ voraus. Hier stechen vor allem zwei Vorhaben hervor: Die Unterstützung bedürftiger Kinder im Rahmen von Patenschaften sowie der Neubau einer Küche auf dem Gelände der Schule in Muhorro im Westen des Landes. „Wir haben auch überlegt, unser Ausrichtung in Zukunft neu aufzustellen. Tatsächlich wollen wir unseren Fokus aber weiterhin auf die Schule legen“, verrät Potthoff.

Der Neubau einer Küche reiht sich dabei in eine ganze Palette unterschiedlichster Projekte ein, darunter zuletzt der Bau eines eigenen Brunnens sowie eines Internatsgebäudes. Im Sommer 2022 war Vereinsmitglied Karin Monse selbst in Afrika unterwegs und hat sich ein Bild von der Schule gemacht – „die Küche kann einen neuen Anstrich gebrauchen“, sehen Potthoff und die weiteren Mitglieder des Vereins Handlungsbedarf.

Die Nachfrage ist jedenfalls riesig. Wurde beim jüngsten Besuch von Father Geofrey in Darfeld im September noch von 270 Schülerinnen und Schülern gesprochen, sind es inzwischen 403. „Vor Pandemie-Beginn war es schon unser Ziel, die Schülerzahl von 250 auf 500 zu erhöhen“, so Potthoff – in dem Wissen, dass diese mit einer gut ausgestatteten Küche auch entsprechend verpflegt werden können. Zumal diese auch nach den Wünschen der Küchenhilfen eingerichtet wird, damit sie sich optimal in ihrem Arbeitsumfeld zurecht finden. Tatsächlich schreiten die Arbeiten stetig voran. Das Fundament steht, derzeit wird gemauert. „Im Mai sollen die Arbeiten fertiggestellt werden“, erklärt der 1. Vorsitzende. Insgesamt fließen 15 000 Euro aus Darfeld in den Neubau.

Weitere 3800 Euro sind für die Patenschaften von 22 Schülerinnen und Schülern vorgesehen. „Damit wird ihnen das Schulgeld finanziert, 17 von ihnen zusätzlich das Internat“, erzählt Potthoff, der im Zuge der Versammlung als 1. Vorsitzender wiedergewählt wurde. Ziel sei es darüber hinaus, auch Privatpersonen für das Übernehmen einer Patenschaft zu begeistern, um den geförderten Kinderkreis immer weiter zu vergrößern. „Als Verein sind wir Vorreiter und agieren auch gerne als Vermittler für Personen, die sich für eine Partnerschaft interessieren“, betont er. Bei Interesse könne man sich einfach an ein Vorstandsmitglied wenden.

Ein Blick auf die Projekte des vergangenen Jahres durfte ebenfalls nicht fehlen. Hier ragte vor allem der Spendenlauf heraus, der bei 12 500 abgerissenen Kilometern stolze 12 882,86 Euro einbrachte. Im Zuge des Fußballprojektes „Bunyoro Football Academy“ konnten so Trikots und weitere Sport-Utensilien angeschafft werden. „Tatsächlich ist so viel zusammengekommen, dass ein Teil sogar in den Küchen-Neubau investiert werden kann“, freut sich Potthoff. Wie gesagt: Nach 2022 soll das Engagement des Ugandavereins auch in diesem Jahr nahtlos fortgeführt werden.