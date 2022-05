Entenangeln sorgt für strahlende Augen

Holtwick

„Festhalten! Es geht los!“ Die Ansage am Kettenkarussell für Kinder beschreibt den Beginn des Rummels auf der Holtwicker Kirmes treffend. Bereits am frühen Samstagnachmittag finden sich die ersten Familien ein, um an den Ständen vorbeizuflanieren. Mit dem Ruf „Jetzt dabei sein, los geht die Fahrt“ und entsprechendem Hupton lockt DJ Andi vom Autoscooter in die Wagen und heizt für die Fahrt auch gleich lautstark mit Musik ein.

Von Martina Hegemann