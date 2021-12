Entscheidung um Lindenallee vertagt

Rosendahl

(leg). Kaum ein Thema hat in der Vergangenheit so für Aufregung gesorgt wie die von Gemeinde Rosendahl und Straßen.NRW angestrebte Umgestaltung der Holtwicker Ortsdurchfahrt. Immerhin soll im Rahmen der Maßnahme die aus über 40 Bäumen bestehende Lindenallee weichen. Dafür ist allerdings die Befreiung vom vorhandenen Alleenschutz erforderlich. Ob der gemeinsame Antrag von Gemeinde und Landesbetrieb genehmigt wird, darüber entscheidet der Beirat der unteren Naturschutzbehörde des Kreises Coesfeld. Dieser hätte darüber ursprünglich in seiner nächsten Sitzung am kommenden Mittwoch (15. 12.) entschieden.