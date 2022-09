Entspannt mit Ausblick verschnaufen

Osterwick

Radfahrer und Spaziergänger, die des Öfteren in der Gemeinde Rosendahl unterwegs sind, dürften mit dem Ludgerusblick an der Baumberger Straße in Osterwick vertraut sein. Bietet dieser immerhin nicht nur mit mehreren Sitzbänken einen Platz zum Entspannen, sondern auch einen wunderschönen Blick in die Ferne – genauer gesagt auf die zwei Türme des Billerbecker Ludgerus-Doms. Blickt man jedoch in die entgegengesetzte Himmelsrichtung, erstrahlt in der Ferne die Osterwicker Pfarrkirche. Eine Sitzgelegenheit war hier allerdings zuletzt noch Fehlanzeige. Bis jetzt. Eine neue Wanderliege, finanziert von der Rosendahler Bürgerstiftung soll hier von nun an Abhilfe schaffen.

Von Leon Eggemann