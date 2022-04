Er hat die Kreuzstraße wieder im Blick

Holtwick

Noch ist es ruhig an diesem Vormittag auf der kleinen Wiese an Kreuzstraße in Holtwick. Doch das soll sich in wenigen Minuten ändern. Alice Kleyboldt öffnet die Kofferraumklappe ihres Autos und schlägt eine Decke um. Zum Vorschein kommt das Haupt von der Christus-Statue, die sie in den vergangenen Monaten aufwendig in ihrer eigenen Werkstatt in Rorup restauriert hat. Die Beine der rund 50 Kilogramm schweren Figur ragen bis zwischen die Fahrersitze. Gut gepolstert hat der Christus die Fahrt von Rorup bis nach Holtwick überstanden. Schon von Weitem sind derweil Mitarbeiter des Bauhofs zu hören, die auf einem Trecker, der mit einem Korb an der Schaufel ausgestattet ist, zum Ort des Geschehens kommen. Ihre Mission an diesem Vormittag: die Statue wieder an ihren Platz bringen. Dort, an der Kreuzstraße, wo der Christus schon seit Jahrzehnten thront.

Von Leon Seyock