Er ist und bleibt Rosendahls Radelstar

Rosendahl

Zum Auftakt am 1. Mai hat er direkt einen rausgehauen. Das sagt Dieter Volmer über sich selbst und lacht laut. 120 Kilometer hat er am Maifeiertag mit dem Fahrrad abgerissen. „Aber keine Angst, danach wurde es etwas ruhiger“, gibt er schmunzelnd zu. Verstecken muss er sich mit seiner Leistung dennoch wahrlich nicht – denn Volmer ist es, der beim diesjährigen Stadtradeln in der Gemeinde Rosendahl die meisten Kilometer auf sein Konto verbuchen konnte: 1184 waren es insgesamt. Damit hat er seine Vorjahresleistung noch einmal um 14 Kilometer gesteigert – und auch in 2021 belegte er damit den ersten Platz. „Den Cup also erfolgreich verteidigt“, kommentiert Bürgermeister Christoph Gottheil.

Von Leon Seyock