Erfrischung bei schweißtreibenden Temperaturen allerorts gesucht

Rosendahl

Diese fünf Mädels aus Holtwick machen es vor: Mit einem kühlen Getränk in der Hand lassen sich die schweißtreibenden Temperaturen gleich viel besser aushalten. Die erste große Hitzewelle des Jahres flutet in diesen Tagen Rosendahl. Bis zu 37 Grad kündigt der Deutsche Wetterdienst heute an – damit könnte der Temperaturrekord in der Gemeinde von knapp unter 38 Grad wackeln. Heiß wird es jedenfalls so oder so und Abkühlung ist in diesen Tagen allerorts gesucht. Franziska Stroot (von links), Sophie Hullerum, Merle Schreijer, Antonia Stroot und Lena Schreijer – die Clique „Pissnelken“ – wissen auf jeden Fall, wie sie mit der Hitze umgehen müssen...

Von Leon Seyock