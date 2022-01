Erinnerungsstätte erlebbar machen

Ursprünglich hätte am kommenden Wochenende das Warten ein Ende gehabt. So war geplant, dass der Partnerschaftsverein Rosendahl/Entrammes/Forcé/ Parné sur Roc seinen Mitgliedern am Sonntag bei einer Videokonferenz mit den Freunden aus Frankreich die beiden Filme zeigt, die künftig mithilfe von QR-Codes am Rosendahler Kreuz abrufbar sind. „Allerdings dürfen sich die Franzosen derzeit nicht als Gruppe versammeln und haben von sich aus abgesagt“, verrät Monika Klein, Vorsitzende des Partnerschaftsvereins. Daher wird auf deutscher Seite ebenfalls auf eine Zusammenkunft in der Grundschule Darfeld verzichtet.

Die Mitglieder müssen sich also noch ein wenig in Geduld üben, bis sie die beiden Filme auf ihren mobilen Geräten anschauen können. Allerdings nicht allzu lange, wie Klein betont. „Der Animationsfilm, der unter dem Namen ,Ein Kloster wird lebendig’ einen Eindruck vermitteln soll, wie die französischen Trappisten damals in ihrem Kloster am Rosendahler Kreuz gelebt haben könnten, ist fertig“, verrät sie. Beim Drohnenfilm, der die Partnergemeinden in Frankreich und Deutschland in den Blick nimmt, müssen nur noch die Ton- und Videospur zusammengelegt werden. Die Stelen aus Sandstein mit den dazugehörigen QR-Codes sollen noch im Frühjahr das Rosendahler Kreuz ergänzen. „Dann heißt es Smartphone zücken, QR-Codes einscannen und eintauchen in die Filme und Geschichten“, blickt Klein mit Freude voraus.

Doch nicht nur visuelle Anreize soll der kulturhistorische Ort bieten. Hörgeschichten sollen das Erlebnis an der Erinnerungsstätte abrunden. In einer reisen die Zuhörer in die Zeit von 1825 zurück, indem der damalige Alltag im Kloster aus Sicht einer Ordensschwester geschildert wird. Eine weitere Geschichte beleuchtet die Historie der deutsch-französischen Partnerschaft. Abrufbar sind die Hörgeschichten künftig in vier Sprachen, neben Deutsch und Französisch auch in Englisch und Niederländisch.

Ziel der modernen Ausstattung mit den Stelen sowie den QR-Codes ist es, dass die Geschichte, die mit dem Rosendahler Kreuz einhergeht, möglichst greifbar gemacht wird. „Dazu soll die Stätte als Lernort für Groß und Klein dienen“, ergänzt Monika Klein. Entsprechend ist angedacht, ebenfalls zum Frühjahr noch zusätzlich eine Begleitbroschüre zu erstellen. Diese ist insbesondere für die Rosendahler Grundschulen gedacht. „Optimal für den einen oder anderen Wandertag“, schmunzelt Klein.

Offiziell eingeweiht werden soll die Erinnerungsstätte am 14. Mai. Zwei Wochen später steht dann das nachzuholende 50-jährige Jubiläum des Partnerschaftsvereins an, zu dem über Christi Himmelfahrt die Franzosen nach Rosendahl eingeladen sind. „Die Planungen gehen weiter. Wir werden die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen für diesen Besuch treffen“, kündigt die Vorsitzende an. Zwei Jahre in Folge wurden die Feierlichkeiten rund um den 50. Geburtstag der Partnerschaft nun coronabedingt verschoben. Im dritten Anlauf soll die deutsch-französische Begegnung wieder gelingen – als ein Programmpunkt wird dann selbstverständlich auch das Rosendahler Kreuz besucht.