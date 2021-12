Erneuerung des Kanals steht noch aus

Bisher nur die größten Schäden an der Kanalisation Am Holtkebach behoben

Holtwick

„Die Schäden sind so groß, dass wir umgehend handeln müssen.“ Eindringlich warnte Dipl.-Ing. Christoph Wübbelt von der Gemeindeverwaltung bereits vor über zwei Jahren, dass sich umgehend an der Kanalisation Am Holtkebach etwas tun müsse. Ein externes Unternehmen verdeutlichte seinerzeit zudem, dass die Standhaftigkeit auf Dauer gefährdet sei.

Von Leon Seyock