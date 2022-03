Erste Geflüchtete bereits in Rosendahl

Bislang sind fünf aus der Ukraine geflüchtete Menschen in Rosendahl angekommen. Sie konnten privat untergebracht werden, wie die Gemeindeverwaltung informiert. Für die kommende Woche sind der Gemeinde fünf weitere Personen aus dem Kriegsgebiet, zwei Mütter mit minderjährigen Kindern, durch die Bezirksregierung Arnsberg zugewiesen worden. Nach den durch die Medien prognostizierten Flüchtlingszahlen ist jedoch zeitnah mit vielen weiteren Zuweisungen auch für Rosendahl zu rechnen. Daher bereitet sich die Verwaltung intensiv auf die Aufnahme weiterer Menschen vor. Die geringen freien Kapazitäten in gemeindeeigenen oder vorab schon angemieteten Unterkünften wurden daher schon für die Unterbringung von Menschen vorbereitet.

Mit einem Banner in den ukrainischen Landesfarben hat die Gemeinde bereits ihre Solidarität mit den Menschen aus der Ukraine symbolisiert. Nun wurden auch die ersten Geflüchteten in Rosendahl aufgenommen, wie die Verwaltung informiert.

Auf den kürzlich veröffentlichten Aufruf nach Wohnraum haben die Gemeinde erfreulicherweise einige Wohnungsangebote erreicht. Diese wurden in einer Liste zusammengefasst. Aktuell kommen täglich immer noch einzelne Wohnungsangebote dazu. Die Liste wird daher ständig aktualisiert und ermöglicht eine passgenaue Verteilung der in Rosendahl ankommenden Menschen. Auch wenn die Gemeinde bislang erst vereinzelt Wohnungsangebote angenommen hat, geht man im Rathaus davon aus, in den kommenden Wochen immer mehr Wohnraum zu benötigen. Bei Bedarf werde sich die Gemeinde daher direkt bei den Wohnungseigentümern melden und Details zur Belegung abstimmen.

„Ich freue mich, dass viele Rosendahler uns Wohnraum, teilweise mit gemeinsamer Küchen- oder Badnutzung, angeboten haben und sich auch in anderer Weise toll engagieren. Das ist absolut nicht selbstverständlich. Ein riesiges Dankeschön gilt beispielsweise Turo Darfeld und insbesondere der Initiatorin Carina Uphaus für das herausragende Engagement mit dem Aktionstag am vergangenen Sonntag“, findet Bürgermeister Christoph Gottheil lobende Worte für die große Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung. Er betont aber auch, dass Zuzug und Grundversorgung der Flüchtlinge aus der Ukraine nunmehr geordnet gesteuert werden müssten.

Warum? Flüchtlinge aus der Ukraine können grundsätzlich ohne Visum nach Deutschland einreisen und sich unangemeldet in Deutschland an einem Ort ihrer Wahl aufhalten. „Wenn wir aber als Gemeinde den Zugang zu Leistungen zum Lebensunterhalt sowie zur Krankenversorgung herstellen sollen, können die Menschen nur nach vorheriger Kontaktaufnahme zur Gemeinde und Registrierung durch die Ausländerbehörde aufgenommen werden“, weist Wolfgang Croner, zuständiger Fachbereichsleiter Ordnung und Soziales, auf die verbindlich vorgesehenen Verfahrensabläufe hin.

Wolfgang Croner ist zentraler Ansprechpartner im Rathaus und unter Tel. 02547/77128 oder per E-Mail an ukraine@rosendahl.de zu erreichen. Zusammen mit weiteren Kolleginnen und Kollegen kümmert er sich unter anderem um die räumliche Unterbringung und Leistungsgewährung für die bedürftigen Menschen. Darüber hinaus versucht er durch intensive Zusammenarbeit mit dem Kreis Coesfeld auch Themen wie Dolmetschergestellung, Arbeitsaufnahme geflüchteter Menschen und Kindergarten- und Schulbesuch minderjähriger Kinder zu klären.

Grundsätzlich rät Bürgermeister Christoph Gottheil von privaten Aktionen zur Aufnahme von Menschen ab. „Ich verstehe zwar, wenn jemand helfen möchte, erst recht, wenn man verwandtschaftliche oder freundschaftliche Beziehungen zu Menschen aus dem Kriegsgebiet pflegt. Wichtig ist jedoch, dass es uns gelingt, bundes- und landesweit eine möglichst gleichmäßige Verteilung der geflüchteten Menschen umzusetzen“, erklärt dieser. Das funktioniere nur mittels geordneter Registrierung unmittelbar nach Einreise der Menschen in Deutschland. „Man darf nämlich nicht vergessen, dass wir mit gewisser Regelmäßigkeit auch Zuweisungen von Menschen aus anderen Regionen erhalten und auch für deren Unterbringung verantwortlich sind“, ergänzt der Bürgermeister. In der kommenden Woche würden beispielsweise fünf Syrer nach Rosendahl kommen, die der Gemeinde als Asylberechtigte ebenfalls schon zugewiesen wurden.