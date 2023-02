Erste Proben sind genommen

In die Jahre gekommen ist mittlerweile die Leitung, durch die frisches Trinkwasser nach Osterwick und Darfeld fließt. Um einen Versorgungsausfall bei eventuellen Schäden an der 44 Jahre alten Leitung zu verhindern, beabsichtigt die Gemeinde, eine redundante Leitung in die Erde zu legen. Konkret betrifft das den Abschnitt zwischen dem Hochbehälter in Holtwick – aus dem das Wasser abgepumpt wird – und Osterwick. Die Pläne wurden seitens der Stadtwerke vor einem Jahr dem Rat vorgestellt, der diese begrüßte. Was ist seitdem passiert? alte Leitung zwischen Holtwick und Osterwick soll bis zu ihrem „wirtschaftlichen Versagen“ weiterbetrieben werden, wie Carsten Adam weiter schilderte. Handlungsbedarf ist dennoch nötig, weil ein Ausfall der 44 Jahre alten Leitung – etwa bei einem Leck – einen kompletten Versorgungsausfall für Osterwick und Darfeld bedeuten würde.

Damit auch künftig immer frisches Wasser aus den Hähnen in Osterwick und Darfeld fließt, wollen die Stadtwerke eine neue Leitung zwischen dem Hochbehälter in Holtwick und Osterwick verlegen. Das Projekt soll in fünf Jahren umgesetzt sein.

„Der erste Stein ist noch nicht umgedreht“, sagt Bürgermeister Christoph Gottheil auf AZ-Nachfrage. Man sei aktuell in Überlegungen, „wo genau wir Hand anlegen wollen“. Die neue Wasserleitung soll nördlich an Osterwick vorbeiführen und an der Darfelder Straße auf den alten Bestand treffen, wie Carsten Adam von den Stadtwerken seinerzeit berichtete. Das Versorgungswerk habe laut Gottheil mittlerweile erste Bodenproben genommen, um Hinweise zur Beschaffenheit für die Bauphase sammeln zu können. Auf Nachfrage war von den Stadtwerken gestern keine Auskunft zu bekommen.

Mit mehreren Millionen Euro schlägt das Bauprojekt in den Finanzen der Gemeinde zu Buche. Immerhin handelt es sich bei dem Neubau um sechs Kilometer, auf denen neue Leitungen verlegt werden sollen. Nach Gottheils Information seien „entsprechende Volumen“ in die Haushalte der kommenden fünf Jahre eingeplant. Damit sei auch der zeitliche Rahmen für die Bauphase in etwa abgesteckt. Bis der zweite Wasserhahn für Osterwick geöffnet werden kann, wird es also noch eine Weile dauern. Währenddessen nehme die Gemeinde aber auch den weiteren Verlauf der Leitung von Osterwick nach Darfeld in den Blick: „Wir schauen, wo wir die Leitung optimieren können“, so der Bürgermeister.