Es darf ruhig etwas kälter sein

Gerade einmal frische drei Grad zeigte das Thermometer in dieser Nacht an. Klart es zu später Stunde auf, sinken die Temperaturen mittlerweile schon in den niedrigen einstelligen Bereich. Doch das ist noch lange kein Grund zur Sorge, beruhigt Michael Dahlke, Inhaber des Rosenzentrums Westmünsterland in Osterwick: „Um Pflanzen winterfest zu machen, ist es noch deutlich zu früh.“ Mit der Einwinterung sollte frühestens Mitte November begonnen werden. Trotzdem gibt es auch im Goldenen Oktober einiges zu tun im heimischen Garten.

„Jetzt ist die richtige Zeit, um den Boden richtig schön tiefgründig aufzulockern“, weiß Dahlke. Das sei besonders nach dem heißen und trockenen Sommer wichtig, damit Regenwasser tief in den Boden eindringen kann. Bei dieser Gelegenheit können auch direkt Blumenzwiebeln eingepflanzt werden – Narzissen, Krokusse, Lilien, Tulpen. „Im Frühjahr hat man dann zeitig viel Freude daran“, hat der Fachmann einen Tipp parat. Jetzt, wenn das erste Laub bereits von den Bäumen und größeren Gehölzen fällt, lohnt ein genauer Blick: „Aktuell ist ein guter Zeitpunkt, um trockenes Holz zu beseitigen“, rät Dahlke – ehe dürre Äste beim nächsten Herbststurm abbrechen, Risse in den Stamm reißen und durch den Garten fliegen. An Stauden und Rosen sollten höchstens weit abstehende Triebe abgeschnitten werden, um einem Abbruch durch spätere Schneelast vorzubeugen. Aber Achtung: „Wer seine Pflanzen jetzt zu weit zurückschneidet, dem droht bei milden Herbsttemperaturen tagsüber ein erneutes Austreiben“, warnt Dahlke. Diese dünnen Triebe würden Frost im Winter nur selten überstehen. Im Gegensatz zur Gartenschere sollte der Rasenmäher zeitnah im Schuppen verschwinden, denn: „Das Gras sollte den Winter über nicht zu kurz gehalten werden, um die Wurzeln vor dem Austrocknen zu schützen.“

Das Austrocknen von Pflanzen ist im Winter ohnehin ein großes Thema, „auch wenn das viele gar nicht auf dem Schirm haben“, erklärt Michael Dahlke, nennt aber ein praktisches Beispiel: „An einem kalten und windigen Wintertag trocknen unsere Lippen schnell aus und wir müssen sie eincremen. Genauso geht es den Pflanzen auch.“ Durch Abdecken mit Tannengrün von Boden und bodendeckenden Pflanzen lässt sich ein Austrocknen durch Sonne und Wind vermeiden. Auch Blätter würden sich dafür hervorragend eignen, „sie sind ein super Winterschutz. Denn Blätter sorgen zusätzlich noch dafür, dass der Boden auch im Winter dank der Mikroorganismen weiterlebt“, berichtet Michael Dahlke weiter.

Der Fachmann rät davon ab, trotz einstelliger Temperaturen in der Nacht schon jetzt Maßnahmen zu ergreifen: „Pflanzen brauchen kaltes Wetter, um zum Triebabschluss zu kommen“, betont er. Die Pflanze bereitet sich auf den Winter vor, indem sie Blätter abwirft, die Äste entwässert und aushärtet. „Im Moment stehen die Pflanzen noch in vollem Saft. Also: Geduld“, so Dahlke. Erst wenn sich die Frostnächte häufen, sollte zu Tannenzweigen gegriffen werden. „Veredelungsstellen bei Rosen können zusätzlich geschützt werden, indem man einen kleinen Erdhügel um den Stamm herum aufschüttet.“

Wintervlies, wie ihn viele nutzen, sollte übrigens noch lange nicht hervorgeholt werden: „Der eignet sich im frühen Frühjahr, um die ersten Triebe vor spätem Frost zu schützen.“ Allerdings sollte das Vlies dann nur kurzzeitig eingesetzt werden, „sonst sammeln sich Schädliche in den warmen Gefilden“, warnt Dahlke.