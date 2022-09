„Es ist ein Hilferuf von mir persönlich“

Sprach Bürgermeister Christoph Gottheil am Anfang noch von einem Thema, das ihm „ganz schön Kopfschmerzen“ bereite, wurde im Laufe seiner Mitteilung im Rat am Donnerstagabend deutlich: Es dürfte mehr als das sein. Gottheil nahm Begriffe wie „dramatische Situation“ und „persönlicher Hilferuf“ in den Mund, um auf die prekäre Situation bezüglich der Unterbringung Geflüchteter aufmerksam zu machen. „Die Lage ist bedrohlicher denn je“, fasste Gottheil am Ende zusammen. Deutlich wurde: Im schlimmsten Fall droht eine Unterbringung von Zugewiesenen in Turnhallen.

Mit allen Mitteln gelte es, das zu vermeiden. Doch die Gemeinde ist kurz davor, an ihre Kapazitätsgrenzen zu stoßen. Vor Ausbruch des Krieges in der Ukraine wohnten 260 geflüchtete Menschen in Rosendahl, zum Großteil in gemeindlichen oder angemieteten Unterkünften. Seit dem Frühjahr sind bislang 110 Ukrainer dazu gekommen. Zwar habe die Gemeinde noch drei Mietobjekte in Vorbereitung, in denen 15 Personen unterkommen können. „Wir haben im Moment aber wöchentliche Zuweisungen von zehn bis zwölf Personen“, relativierte Gottheil die Zahlen. Darüber hinaus habe die Gemeinde „keine räumlichen Reserven mehr“.

Mit der zuständigen Bezirksregierung Arnsberg habe die Gemeinde vor einiger Zeit geregelt, dass sich Rosendahl in diesem Jahr auf die Aufnahme geflüchteter Menschen aus der Ukraine konzentriert. „Uns erreichte eine Mail, mit der alle Absprachen aufgehoben wurden“, schilderte Gottheil weiter. Bedeutet: „Wir erhalten gleichzeitig zusätzliche Zuweisung von Menschen aller Nationalitäten aus Landesaufnahmeeinrichtungen.“ Mit Blick auf die Quoten, nach denen sich die Verteilung richtet, kommt einiges auf die Gemeinde zu: Sie muss mit Zuweisungen von insgesamt 170 Personen (Flüchtlinge im laufenden Asylverfahren und anerkannte Asylbewerber) rechnen.

Daneben, dass „der räumliche Bedarf so schlimm wie noch nie“ sei, kommt hinzu, dass auch das Personal in der Gemeinde an seine Grenzen stoße. In den vergangenen Tagen habe die Gemeinde die Aufnahme einer Familie mit einem behinderten Kind ablehnen müssen. „Die personellen Kapazitäten sind ausgereizt“, stellte Gottheil heraus.

Die Möglichkeit, kurzfristig Container für die Unterbringungen anzuschaffen, stelle sich aktuell nicht. Jeder sollte nun noch einmal nachdenken, wo sich Wohnraum auftun könnte. Selbst im Gewerbegebiet könne sich das der Bürgermeister mit Ausnahmeregelungen vorstellen. „Wir müssen jeden Zipfel ergreifen, um eine Turnhallenlösung zu verhindern. Es ist ein Hilferuf von mir persönlich.“

Da sich die Lage in allen Kommunen im Kreis Coesfeld ähnlich darstellt, wollen die Bürgermeister mit einem Papier an Düsseldorf dafür werben, dass Personen länger in Landesaufnahmeeinrichtungen bleiben. Das würde vor Ort immerhin für etwas Entlastung sorgen.