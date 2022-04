„Es wird mal wieder Zeit zu tanzen“

Familien, die noch nicht wissen, wie sie ihren Muttertag verbringen möchten, aufgepasst: „Wir hätten da einen Geheimtipp“, lächelt Carina Kampschroer. So veranstaltet die Karnevalsgemeinschaft Holtwick am Sonntag, den 8. Mai, ab 11.11 Uhr ein etwa zweistündiges buntes Programm im Generationenpark in Holtwick. Konkret bekommen dann die Tanzgruppen der KaGeHo sowie des Sportvereins SW Holtwick die Gelegenheit, sich zu präsentieren. „Und welche Mama freut sich nicht, am Muttertag ein buntes Tanzprogramm anzuschauen“, hofft Kampschroer, die ursprünglich die Holtwicker Narren als Prinzessin Carina I. gemeinsam mit Dirk I. durch die Karnevals-Session geführt hätte, auf viele Schaulustige.

Die Vorbereitungen laufen: In den Proben feilen die Tanzgruppen an den letzten Feinheiten ihrer Auftritte.

Ohnehin war die Karnevalsgemeinschaft in der Vergangenheit von den Folgen der Corona-Pandemie arg gebeutelt. So musste die Jubiläums-Sause zum 22-jährigen Schnapszahl-Bestehen der KaGeHo im Frühjahr abermals verschoben werden. Infolgedessen schauten auch die Tanzgruppen ins Leere – ihre Auftritte fanden entsprechend auch nicht statt. „Nach der langen Corona-Zwangspause haben sich unsere Tänzerinnen eine Auftrittsmöglichkeit mehr als verdient“, betont Kampschroer. Da kommt die Darbietung im Generationenpark, zu der auch Tanzgruppen von befreundeten Karnevalsvereinen eingeladen sind, gerade recht. Diese soll dazu dienen, die diesjährige Session abzuschließen. Dann kann im Anschluss mit neuen Tänzen wieder begonnen werden. „Damit all der Fleiß, der in die Choreografien geflossen ist, auch belohnt wird, wird der 8. Mai noch einmal ganz im Zeichen des Tanzens stehen“, kündigt Kampschroer an.

Um auch ein möglichst ansprechendes Programm anbieten zu können, laufen derzeit die Proben und Vorbereitungen auf Hochtouren. Geplant ist, am Torhaus eine Bühne aufzubauen, außerdem sollen Tische und Bänke sowie Stehtische zum Verweilen einladen. „Für uns ist es ein Vorteil, dass alles Open Air stattfindet. So ist es coronakonformer“, freut sich Kampschroer. Wie sie berichtet, arbeiten auch die Tanzgruppen euphorisch an den letzten Feinheiten ihrer Auftritte. „Sie sind schon richtig in den Auftrittsmodus umgeschaltet und planen ganz fleißig ihre Kostüme“, verrät die Holtwickerin.

Es ist also alles angerichtet für ein Tanz-Feuerwerk der Extraklasse: „Daher freuen wir uns über alle Interessierten, alle Bekannten, Karnevalsfreunde, Freunde von Musik und Tanz und hoffen auf eine rege Teilnahme, denn das haben sich die rund 120 Tänzerinnen verdient; ordentlich angefeuert zu werden“, betont Kampschroer. „Es wird endlich mal wieder Zeit zu tanzen.“ 7 Der Eintritt zum Auftritt der Tanzgruppen ist kostenlos, für die Verpflegung der Besucher ist ebenfalls gesorgt.