Fahrradstraße in den Fokus rücken

Auch wenn das Verkehrszeichen auf dem ersten Blick eindeutig zu sein scheint, die Anlieger vermuten, dass so einige Autofahrer die Bedeutung einer Fahrradstraße noch nicht ganz verinnerlicht hätten. Das könne womöglich an der eher noch seltenen Verbreitung des viereckigen Schildes mit blauen Grund und weißem Fahrrad darauf insbesondere im ländlichen Raum liegen. Zumal andere Verkehrsteilnehmer ohnehin nur dann zugelassen sind, wenn es durch ein Zusatzschild erlaubt wird, etwa „Anlieger frei“ wie es auf der Jägerheide der Fall ist.

Was ebenfalls noch nicht ganz ankommen ist: Auf Fahrradstraßen gilt grundsätzlich eine Maximalgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern. Diese Regelung rückt besonders zu Stoßzeiten sichtlich in den Hintergrund, wie Herbert Lobbe und dessen Nachbarn feststellen müssen. „Vor allem, weil unsere Straße dann am meisten als angebliche Abkürzung genutzt wird“, schildert er. Es besteht aus Sicht der Anlieger also sichtlich Handlungsbedarf. Sensibilisierung könne beispielsweise über zusätzliche Aufklärung gelingen.

Dass es in der Vergangenheit zu etwaigen Problemen gekommen ist, ist auch der Gemeindeverwaltung nicht entgangen. „Der Anregung, mit zusätzlicher Beschilderung auf die vorherrschenden Regelungen aufmerksam zu machen, werden wir Folge leisten“, kündigt Wolfgang Croner, Fachbereichsleiter Ordnung und Soziales, auf AZ-Nachfrage an. So sollen zeitnah vom Rosendahler Bauhof Infotafeln an den Anfängen der Straße aufgestellt werden. „Darauf werden dann die jeweiligen Regelungen gut sichtbar und übersichtlich für Autofahrer aufgelistet“, betont dieser.

Wer es dann immer noch nicht verstanden hat, dem droht ein Griff ins Portemonnaie. „Hinweise wurden bereits an die Polizei weitergegeben, hier möglichst regelmäßig Verkehrskontrollen durchzuführen“, erklärt Bürgermeister Christoph Gottheil. Unwissenheit schützt aktuell zwar bekanntlich ohnehin vor Strafe nicht. Spätestens mit den Infotafeln sollte dann auch jeder Verkehrsteilnehmer die Regelungen in einer Fahrradstraße hoffentlich in und auswendig können.