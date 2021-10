Fast 150 Jahre im Ehrenamt im Einsatz

Die Stiftung zu den Heiligen Fabian und Sebastian blickt auf fast 150 Jahre bürgerschaftliches Engagement. Die Zahl steht für den Zeitraum, in dem acht Ehrenamtliche in der Pflegeeinrichtung gewirkt haben.

Sie haben die Bewohner zur Kirche begleitet, waren Gesprächspartner, halfen bei Festen und Feierlichkeiten mit oder leisteten Beistand in schwierigen Lebensphasen alter Menschen im Heim. „Dies sind nur ein paar Beispiele für eine wichtige Aufgabe in unserem Dorf. Unser Haus lebt von der Beteiligung und Offenheit von Bürgern, die sich in Altenheimen sozial engagieren“, hieß es in der Danksagung von Maria Richter, die in der Stiftung als Ehrenamtskoordinatorin tätig ist.

Maria Richter ist Ansprechpartnerin und Mentorin einer Gruppe von aktiven Freiwilligen. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde hatte sie die Helfer eingeladen, die aufgrund ihrer langen Ehrenamtstätigkeit im Heim einen Schlussstrich ziehen wollten. „Irgendwann muss man gehen“, so kommentierten Herbert Schmied und Helmut Gentes, die Abschiedsfeier. Beide waren über viele Jahre hinweg Fahrer von „Essen auf Rädern“ und Unterstützer bei Feierlichkeiten.

Mit einer Foto-Rückschau nahmen Maria Richter und Hausleiter Christoph Klapper die Gäste mit in die Ehrenamts-Jahre von 1980 bis 2021 in der Stiftung. Auf die Frage von Christoph Klapper, dem Geschäftsführer und Einrichtungsleiter, welches Resümee die Gruppe ziehen würde, sagte Cilly Hörbelt: „Ehrenamt kann man empfehlen.“

Aktuell sind im Altenheim in Osterwick 60 Personen ehrenamtlich im Einsatz, wie Hausleiter Christoph Klapper mitteilte. Der Bedarf an neuen Kräften sei hoch. Jeder könne sich ehrenamtlich einbringen: bei der Besuchsbegleitung, bei der Sonntagshilfe (bei Kaffee und Kuchen helfen), bei Spaziergängen, beim Vorlesen, bei Einzelbesuchen, bei der Gottesdienstbegleitung, bei der Unterstützung bei Festen und Feierlichkeiten, bei der Gartenpflege, Fahrdiensten (Essen auf Rädern, Hol- und Bringedienste), Pfortendiensten, Fahrzeugpflege, tiergestützten Besuchen (mal den eigenen Hund mitbringen), Singen und Musizieren, bei der Leitung von Doppelkopfrunden, bei Techniksprechstunden für Senioren (Technik ist im Haus), bei Bewegungs- und Sportangeboten sowie bei Ausflügen.