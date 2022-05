Fitness in all ihren Facetten erleben

Von Power-Body-Workouts bis hin zum Mobilitytraining: Der kommende Samstag (14. 5.) steht ganz im Zeichen der Fitness. Dann veranstaltet die Breitensportabteilung von SW Holtwick in Kooperation mit dem Kreissportbund Coesfeld ihren Gesundheitstag. Die Intention dahinter ist schnell erklärt. „Wir wollen ein Angebot schaffen, bei dem Interessierte ohne Hemmschwelle sich jederzeit und ohne vorherige Anmeldung in den verschiedensten sportlichen Bereichen ausprobieren können“, fasst es Sabine Effkemann, die gemeinsam mit Laura Sommer für die Organisation des Gesundheitstages zuständig ist, kurz und knapp zusammen.

Dafür wird das am Holtwicker Sportgelände angrenzende „studio 1926“ in eine wahre Fitness-Oase verwandelt. Das vielfältige Programm – das von den regulären Kursleitern begleitet wird – beginnt bereits um 9 Uhr und erstreckt sich bis tief in den Nachmittag hinein. „Dabei haben wir uns bewusst dafür entschieden, die einzelnen Schnupperkurse halbstündig anzubieten“, erklärt Effkemann. Immerhin könnten so gleich mehrere Sessions besucht werden – ohne dass gleich nach dem ersten Angebot die Puste ausgeht. Zusätzlich ist das Programm möglichst breit gefächert – sportliches Neuland garantiert. „Damit für jeden etwas dabei ist“, lächelt die Mit-Organisatorin. So reichen die verschiedenen Kurse von Indoor-Aktivitäten wie beispielsweise Spinning oder Zumba bis hin zu Tätigkeiten an der frischen Luft. Konkret dient das studio 1926 als Startpunkt für die Lauf- und Rennradgruppe sowie für das NordicWalking.

Abgerundet wird der Gesundheitstag von Auftritten der SW-Hip-Hop-Tanzgruppen. Zusätzlich ist ab 11.30 Uhr mit Grillwurst und frischen Waffeln für das leibliche Wohl gesorgt, quasi als Belohnung für die sportliche Betätigung. „Darüber hinaus erwartet die Besucher ein weiteres Highlight“, kündigt Effkemann an. Zu Gast sein wird Hermann Wenning. Der Legdener hat mit seinem „Lauf zurück ins Leben“ eindrucksvoll den Weg aus der Sucht in ein gesundes, geregeltes Leben geschafft. Er wird unter anderem aus seinem gleichnamigen Buch vorlesen. „Sport bedeutet schließlich nicht nur Bewegung, er ist auch essenziell für ein ausgeglichenes Leben“, betont Effkemann. Worauf also noch warten? Sportschuhe schnüren und auf geht’s!