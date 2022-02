Flexibilität heißt das Zauberwort

Lange Zeit war es still rund um die Rosendahler Kulturlandschaft. Kaum verwunderlich: Schließlich war es besonders diese Branche, die in der über mittlerweile zwei Jahre anhaltenden Pandemie besonders gelitten hat. Wer vor Kurzem allerdings auf der Baumberger Straße auf Höhe der Zweifachsporthalle in Osterwick unterwegs war, wird bereits etwas in Augenschein genommen haben: das Großbanner, auf dem die Gemeinde auf das Voodoo-Lounge-Konzert am 26. März aufmerksam macht. „Ein Zeichen, dass es uns noch gibt“, schmunzelt Kulturbeauftragte Melanie Hinske-Mehlich.

Mit dem Voodoo-Lounge-Konzert will die Gemeinde Rosendahl am 26. März in der Osterwicker Zweifachsporthalle die erste kulturelle Veranstaltung des Jahres auf die Beine stellen.

Immerhin soll das gemeindliche Kulturleben mit dem Konzert in der Zweifachsporthalle aus seinem Corona-Zwangswinterschlaf aufgeweckt werden. Der Auftritt der Rolling Stones-Tribute-Band diene dabei als Startschuss für die „Kultur light“, wie es Bürgermeister Christoph Gottheil formuliert. So wird es, wie schon im vergangenen Jahr, auch 2022 keine Kulturkarte geben. Vielmehr sollen mit dem Konzert und der noch nicht terminierten Lesung von Anne Barns – mit zweijähriger Verspätung – die letzten Angebote der Kulturkarte aus dem Jahr 2020 nachgeholt werden. „Bereits im vergangenen Jahr haben dazu der Auftritt von Ingo Oschmann, das Torhaus-Konzert und die Lesung mit Roland Jankowsky stattgefunden“, ergänzt Hinske-Mehlich.

Darüber hinaus könne sie sich vorstellen, dass für 2022 noch weitere kulturelle Angebote auf die Beine gestellt werden – vorausgesetzt, die pandemische Lage verbessert sich in den kommenden Monaten. „Dadurch, dass es erneut keine Kulturkarte gibt, haben wir die Gelegenheit, ein wenig zu experimentieren“, erklärt sie.

Flexibilität heißt nun das Zauberwort. „Vor Ausbruch der Pandemie haben wir immer langfristig geplant. Mittlerweile werden Veranstaltungen eher spontan, an den aktuellen Gegebenheiten angepasst, organisiert“, führt Hinske-Mehlich aus. Bestes Beispiel sei da das Open-Air-Konzert mit Gregor Meyle auf dem Darfelder Sportplatz. „Konkret in die Planung gegangen sind wir erst sechs Wochen vor der Veranstaltung“, verrät die Kulturbeauftragte, die weiterhin mit Agenturen und Künstlern im regen Austausch steht.

Das Credo ist also eindeutig: Auch wenn die Rosendahler Kultur in der Vergangenheit oftmals in den Hintergrund geriet, auf dem absteigenden Ast befindet sie sich nicht. „Vielmehr wollen wir in diesem Jahr erste kleine Gehversuche unternehmen, um 2023 dann hoffentlich wieder einen Programm-Marathon anbieten zu können“, fasst es der Bürgermeister metaphorisch zusammen. Erste Ideen stünden bereits in der Pipeline. Die Arbeiten an einem neuen Kulturkonzept nehmen nach und nach konkretere Formen an. „Dabei soll an den altbewährten und beliebten Bausteinen Lesungen, Konzerte sowie Kabarett und Comedy in Form eines Abo-Systems festgehalten werden“, gewährt Hinske-Mehlich schon erste Einblicke.

Zunächst liegt der Fokus aber auf die erste Kulturveranstaltung des Jahres 2022: Wie und unter welchem Hygienemaßnahmen das Voodoo-Lounge-Konzert stattfindet, steht noch vollständig in den Sternen. Auch hier spielt die Flexibilität eine Schlüsselrolle. Ein Begriff, der für die Rosendahler Kultur in Zukunft ein essentieller Bestandteil sein wird.