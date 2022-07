Fliegende Stöcke und dicke Garnelen

Foto:

- Wie komme ich hin? Der Holtwicker See liegt etwas versteckt im Hegerort nahe der A 31. Von Holtwick aus gelangt man über die Gescherer Straße zum See. Nach rund zwei Kilometern in einer langgezogenen Kurve geht eine Straße rechts ab (an der Kreuzung ist Hegerort 40 bis 53 ausgeschildert). Diese Straße weitere drei Kilometer entlang fahren, vor der Autobahnbrücke links abbiegen. Der Straße und dem Schotterweg links ab weiter folgen, der See liegt auf der linken Seite. Dort können Fahrzeuge abgestellt werden.

- Von wo hat man den besten Blick? Es lohnt ein Spaziergang über die schmalen Wege um den See herum. Immer wieder kommt man dabei an offenen Stellen vorbei, von denen man den Blick über den See schweifen lassen kann.

- Was gibt es zu sehen? Zahlreiche Insekten tummeln sich auf und am Gewässer. Mit etwas Glück können Frösche gesehen werden, auch kleine Krebse und Molche halten sich am Randbereich auf. Enten und Haubentaucher suchen im See nach Futter.

- Wo sind Einkehrmöglichkeiten in der Nähe? In Holtwick kann man sich in der „Scharfen Kurve“ oder am Holtwicker Grill mit Leckereien stärken.