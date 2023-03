„Freude mehr in den Fokus rücken“

Rosendahl

„Wenn du vom Leben ‘n Tritt in den Hintern kriegst, guck’, dass du den Schwung nach vorne nutzt.“ Getreu diesem Motto will Kabarettist René Steinberg den zahlreichen globalen Krisen optimistisch gegenübertreten. Schimpfen oder das Aufsetzen eines Aluhutes kommen für ihn jedenfalls nicht infrage. Mit seinem Programm „Freuwillige vor – Jetzt erst Recht!“ ist der 49-Jährige am nächsten Freitag (24. 3.) zu Gast in der Gemeinde Rosendahl. Im Gespräch mit AZ-Redaktionsmitglied Leon Eggemann spricht René Steinberg über seine Erfahrung mit Münsterländern, die Quintessenz seines Programms und die Vorteile einer positiven Denkweise.