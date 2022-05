Freudige Begegnung mit frischem Wind

Kofinanziert durch das Programm „Europa für Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union“ bekamen die Mitglieder Einblicke in die Wiedergewinnungsprozesse auf dem Wertstoffhof der Firma in Remondis, besichtigten den Bioenergiepark in Saerbeck oder bauten gemeinsam auf dem Hof der Familie Schotte am Rosendahler Kreuz Nistkästen für Vögel. Herbert Thesing und Aaron Hergemöller tüftelten zudem zusammen mit vielen interessierten Jugendlichen wie auch Erwachsenen an kleinen Windkraftanlagen. Im Anschluss daran feierte der Verein mit den beiden Delegationen in der Zweifachsporthalle Osterwick in gewohnter Manier den Freundschaftsabend bei gemeinsamem Abendessen und Tanzmusik, zu dem die anwesenden Bürgermeister David Cardoso und Christoph Gottheil sowie die Vorsitzende des französischen Komitees, Stéphanie Trotin, noch einmal die Bedeutung der Völkerverständigung und internationalen Zusammenarbeit hervorhoben. Die jungen Tänzer des Tanz- und Bewegungsstudios „Deine Traumstunde“ unter der Leitung von Wiebke Schweitzer hatten dazu eine farbenfrohe Tanzaufführung vorbereitet.

Körperlich austoben konnten sich die Mitglieder darüber hinaus bei der Fahrt nach Borken zum Pröbstingsee, wo sie zwischen verschiedenen Parcours im Kletterwald, Bogenschießen und einer Kanu-Olympiade wählten.

„Ich bin jetzt zum wiederholten Male in Deutschland“, erzählt die 25-jährige Marie Lemonnier, die Mitglied des französischen Partnerschaftskomitees ist und aus Parné-sur-Roc stammt. „Um diese schöne Tradition aufrechtzuerhalten ist es wichtig, künftig verstärkt junge Familien und, noch stärker fokussiert, die Jugend für die deutsch-französische Partnerschaft zu begeistern. Die gemeinsame Geschichte hilft dem Verein ungemein, Bänder zu knüpfen. Die langjährigen Mitglieder haben eine tiefe Freundschaft geschlossen. Wir hoffen und freuen uns darauf, dass wir das auch eines Tages können.“ Ihr Freund, der 27-jährige Valentin Douet aus dem nahegelegenen Laval, ist zum ersten Mal in Deutschland zu Besuch: „Ich habe es super gefunden, dass wir uns, auch wenn ich kein Deutsch spreche, irgendwie immer verständigen konnten. Die Aktivitäten, besonders auch im Kreis mit den jungen Leuten, haben wirklich Spaß gemacht. Ich kannte Deutschland und die deutsche Lebensweise zuvor gar nicht und freue mich jetzt umso mehr, wiederzukommen.“