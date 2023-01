Friedensbotschaft in unsicheren Zeiten

Der 22. Januar 2023 ist ein geschichtsträchtiger Tag: Genau an diesem Datum wird es exakt 60 Jahre her sein, dass Konrad Adenauer und Charles de Gaulle im Pariser Elysée-Palast eine „Gemeinsame Erklärung“ und den „Vertrag über die deutsch-französische Zusammenarbeit“ – kurz den „Elysée-Vertrag“ – unterzeichneten. Ein klares Bekenntnis für Freundschaft und Frieden – das in Rosendahl mit dem deutsch-französischen Partnerschaftsverein selbst seit über 50 Jahren gepflegt wird. Zumal der 22. Januar auch für die lokalen Partnergemeinden ein kleines Stück Geschichte bedeutet. Immerhin findet dann zum mittlerweile zehnten Mal die traditionelle Videokonferenz mit den Freunden aus den französischen Partnergemeinden statt. Beginn ist um 14.30 Uhr in der St.-Antonius-Grundschule in Darfeld. „Der Elysée-Vertrag wird an diesem Nachmittag natürlich im Vordergrund stehen“, erklärt Monika Klein, Vorsitzende des Partnerschaftsvereins. „Stichwort: Friedensbotschaft.“

Eben diese Friedensbotschaft soll auch im Laufe des neuen Jahren immer wieder in den Fokus rücken. Zunächst steht im Frühjahr, konkret am 14. März, die nächste Mitgliederversammlung an, ehe über Christi Himmelfahrt das große Jahreshighlight folgt: die Partnerschaftsbegegnung in Frankreich in der Zeit vom 18. bis 21. Mai.

Um die Zeit bis dahin ein wenig angenehmer zu gestalten und die Vorfreude auf das nächste Aufeinandertreffen weiter anzuheizen, wird es online noch eine besondere Video-Reihe geben. Bereits vor Weihnachten ist ein fünfminütiges Video vom Himmelfahrtstag veröffentlicht worden. „Wir hatten noch einiges an Filmmaterial, das wir noch nicht genutzt hatten, und wir wollten gerne auch thematisch erarbeiten, warum uns die Partnerschaft so wichtig ist und was das Besondere daran ist“, schildert Klein die Hintergründe hinter dem Video-Projekt.

Geplant ist eine Serie mit sechs Teilen. Band eins mit dem Titel „Völkerverständigung“ ist schon online zu finden. Fünf weitere Bekenntnisse werden noch folgen. Themengebiete sind dabei Deutsch-französische Freundschaft inmitten der Gesellschaft, Ursprung der Partnerschaft, Freundschaft und Familie, Generationenvertrag sowie Zukunftsperspektiven. „In diesen so schwierigen Zeiten ist es uns wichtig, eine Friedensbotschaft in die Welt zu senden. Das können wir mit diesen Bildern und Aussagen sehr gut vermitteln“, zitiert die Vorsitzende einen kleinen Auszug. Ein weiteres Ziel: Zum Reflektieren und Diskutieren anregen, in Rosendahl und in Frankreich – als Bekenntnis für Frieden und Freundschaft. Das kommt der Quintessenz des Elysée-Vertrages sehr nahe. 7 Zu finden ist das fünfminütige Video der Begegnung 2022 auf der Vereinswebsite unter www.rosentrammes.eu, die sechsteilige Video-Reihe ist auf Instagram zu finden. | rosentrammes.eu