Friseur-Filiale in Osterwick schließt

2013 hat er expandiert, einen zweiten Salon in Osterwick eröffnet. Anstatt ein kleines zehnjähriges Jubiläum zu feiern, ist die Stimmung bei Dieter Bronstering eher gedrückt. „Wir werden unseren Laden in Osterwick leider schließen müssen“, erklärt er. Der Grund: Fachkräftemangel. „Es ist nahezu unmöglich, neues Personal zu bekommen“, schüttelt der Friseur den Kopf. Sämtliche Versuche seien gescheitert, als letzter Ausweg halte er die Aufgabe des Geschäft für unausweichlich. Zum Ende des Monats schließt die Filiale an der Osterwicker Hauptstraße Tür und Tor.

Dabei lief der Laden, wie Bronstering versichert. „Wir schließen nicht, weil es gar keine Nachfrage mehr gibt“, betont er. „Aber wir kommen mit unserer Personallage einfach nicht mehr hinterher. Das macht es nur noch bitterer.“ Eigentlich besteht das Team in Osterwick aus drei Kräften. Da sich eine von ihnen aktuell „in Umständen“ befindet, ist der Bestand auf zwei Mitarbeiter vor Ort geschrumpft. „Oft haben Mitarbeiter aus unserem Salon in Holtwick oder ich selbst in Osterwick ausgeholfen. In Urlaubszeit oder bei Krankheitsfällen wäre es aber schlichtweg nicht mehr zu bewerkstelligen, künftig noch weiterzumachen“, erzählt Bronstering.

Er hofft darauf, dass Kunden nun den Weg in den Holtwicker Salon antreten. „Es muss sich auch niemand sorgen machen, dass wir hier auch schließen“, macht er deutlich. Die Personallage sei vergleichsweise gut. Wobei sich der Friseur angesichts seiner Situation durchaus auch um Kollegen in der Branche sorgt. „Es ist leider ein trauriger Trend. Wir sind längst kein Einzelfall“, weiß er. „So viele Friseure suchen. Es gibt einerseits keine Nachwuchskräfte, die für eine Ausbildung infrage kommen. Andererseits sind auch gestandene Kräfte rar.“ Bestes Beispiel: Seine scheidenden Mitarbeiter hätten keinerlei Schwierigkeiten gehabt, sich umzuorientieren. Der Begriff „Fachkräftemangel“ – längst nicht nur im Berufsfeld des Friseurs – sei darüber hinaus zwar vielen ein Begriff, ernsthafte Konsequenzen habe es in der Gemeinde allerdings noch nicht gegeben. Bis jetzt. In dreieinhalb Wochen fordert diese Entwicklung ihr erstes Opfer. „Tatsächlich ist das Termin-Buch bis Ende März fast komplett gefüllt, alle Termine vergeben“, verrät Bronstering. Eigentlich ein positives Zeichen – „wäre da nicht unser personeller Engpass...“

Davon kann Nicole Wegmann vom Osterwicker Eckfriseur ein Lied singen. „Leute zu finden, ist extrem schwierig“, schildert sie auf AZ-Nachfrage. 1997 wurde der Betrieb noch mit acht Kräften eröffnet. „Inzwischen sind wir nur noch zu zweit“, erzählt Wegmann, die den Salon vor zehn Jahren übernommen hat. Seit einiger Zeit sieht sie sich bereits nach einer weiteren Kraft um. Immerhin ist auch bei ihr der Andrang groß. „Spontan-Besuche sind bei uns seit Längerem schon nicht mehr möglich. Bei Terminen kann es dazu schon zu Vorlaufzeiten kommen“, berichtet sie. Bei besonderen Anlässen, von Schützenfest bis Weihnachten, werden Termine bereits sechs Wochen im Voraus abgeklärt.

Zum Jahreswechsel eine neue Mitarbeiterin willkommen heißen, durfte der Friseur Dolle in Darfeld. „Sie war vor Jahren schon bei uns“, freut sich Winfried Dolle über die Rückkehrerin in den Familienbetrieb. Dass es auf dem Arbeitsmarkt ansonsten „nahezu unmöglich“ sei, neue Kräfte zu finden, habe auch er festgestellt. „Gerade auf dem Dorf schaut man dann öfter in die Röhre“, weiß er. „Es müsste wahrscheinlich schon jemand aus dem Dorf selbst kommen, um dann auch beim örtlichen Friseur anzufangen.“