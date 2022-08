Fünfte Jahreszeit im August

Die fünfte Jahreszeit hält Einzug in Darfeld – und das im August. „Das war schon ein Stück weit Karneval“, blickt Hans Driemer mit einem breiten Grinsen zurück auf das bunte Treiben auf dem Turo-Sportgelände. Dort stand nun im Rahmen des 100-jährigen Vereinsjubiläum der Sommer-Biathlon an, den Turo Darfeld gemeinsam mit der LG Rosendahl als Teil ihrer Festwoche auf die Beine gestellt hat. Im Vorfeld wünschten sich die Organisatoren ein Event, bei dem der Spaß im Vordergrund steht – untermalt von den wildesten Verkleidungen. Das ließen sich die Darfelder nicht zweimal sagen: Die insgesamt 18 teilnehmenden Teams haben eindrucksvoll geliefert. „Unglaublich. Mit so viel kreativen Ideen haben wir nicht gerechnet“, zeigt sich Driemer, der selbst im Team des Turo-Vorstandes an den Start ging, begeistert von dem Engagement der Teams.

Im eigentlichen Wettkampf hatten dann die Turo-Fußballer die Nase vorn. Dabei bewies allen voran die erste Mannschaft, die unter dem Namen „Turo Uno“ antrat, ihre Fitness. Die sechs Fußballer liefen jeweils die abgesteckte Runde um den Kunstrasenplatz blitzschnell und blieben auch beim anschließenden Ballwurf auf drei aufgestellte Pylonen ganz cool. An die fantastische Vorrunden-Zeit von glatt sechs Minuten kam kein anderes Team heran. „Das war schon rekordverdächtig“, staunt Driemer nicht schlecht. Im Finale ließ die Erste noch eine Zeit von 6:39 Minuten folgen. Belohnt wurde der Sieger mit zwei Fünf-Liter-Bierfässern. Über eine Grillplatte durfte sich die zweite Turo-Mannschaft freuen, sie holte mit 6:47 Minuten in der Vor- sowie 7:00 Minuten in der Finalrunde Silber. Das Treppchen perfekt machten die Darfelder Bazis, die ihre Durchgänge in 7:02 und 7:10 Minuten abschlossen. Für ihre Leistung erhielten sie ein Fünf-Liter-Bierfass.

Doch auch hinter der Top drei konnten sich die Zeiten des restlichen Teilnehmerfeldes sehen lassen. Allen voran die beiden Kinderteams „Flotten Karotten“ und „Hobbyhorse“. Sie und die weiteren Teams trotzten der schweißtreibenden Hitze und rannten und warfen in ihren Verkleidungen, was das Zeug hält. Apropos: Im Kampf um das beste Kostüm lieferten sich „Die alten Herrn“ der Turo-Fußballabteilung sowie „Die Flodders“ – in die sich die Familie Kortüm kurzum umbenannte – ein wahres Kopf-an-Kopf-Rennen. Mit dem besseren Ende für „Die Flodders“.

Eine weitere Besonderheit ereignete sich am Ende des Teilnehmerfeldes. Im Kampf um Platz 17 spendierte die Auswahl der Wählerinitiative Rosendahl (WIR) dem letztplatzierten „Rückwärtsläufern“ ein 30-Liter-Fass. „Sie haben schließlich ihrem Namen alle Ehre gemacht“, lacht Driemer. Tatsächlich spulten sie ihre Runde im Rückwärtslaufen ab – gleichbedeutend mit einer finalen Zeit von 11:50 Minuten.