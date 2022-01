„Für den Ernstfall gewappnet“

Rosendahl

Rund um die Uhr müssen die Rosendahler Löschzüge auf die verschiedensten Einsätze vorbereitet sein. Um diese Bereitschaft auch in Zeiten, in denen die Omikron-Variante die Coronazahlen buchstäblich in die Höhe schießen lässt, aufrecht zu erhalten, müssen die Kameraden allerdings einige Einschränkungen in Kauf nehmen. Im Gespräch mit AZ-Redaktionsmitglied Leon Eggemann sprechen der Rosendahler Wehrführer Herbert Wolter sowie sein Stellvertreter Berthold Becker über die Einsatz-Statistik von 2021, die junge Generation an Feuerwehrkräften sowie die Auswirkungen von fast zwei Jahren Pandemie auf die Löschzüge.