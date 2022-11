Für den Fall der Fälle gewappnet sein

Wie realistisch oder eben unrealistisch das Szenario eines „Blackouts“ letztendlich überhaupt ist, da spalten sich selbst bei Experten die Meinungen. „Sollte das Szenario eines Stromausfalls tatsächlich eintreten, wollen wir uns sicherer aufstellen“, erklärte Bürgermeister Christoph Gottheil im Zuge der jüngsten Ratssitzung. Aus diesem Grund sollen für die Kläranlage in Osterwick sowie für das Hauptpumpwerk Hennewich in Darfeld jeweils ein Notstromaggregat angeschafft werden. Mit mehrheitlicher Zustimmung bestätigten die Ratsmitglieder den verwaltungsseitigen Vorschlag dieser außerplanmäßigen Investitionen.

Nachdem der Gemeinderat sein „Go“ gegeben hat, soll die Kläranlage in Osterwick bereits zeitnah mit einem Notstromaggregat ausgestattet werden. Ein Gerät für das Hauptpumpwerk Hennewich in Darfeld soll im Laufe des ersten Quartals 2023 folgen.

Beide Standorte verfügen derzeit – anders als der Kläranlagenbetrieb in Holtwick – noch über keine Notstromversorgung. Im Falle flächendeckender Stromausfälle sei daher die ordnungsgemäße Entsorgung des Abwassers nicht mehr gesichert. „Die Gefahr von unsachgemäßen Einleitungen in Flüssen und Gewässern sowie von Überschwemmungen und Rückstau ist gegeben“, heißt es seitens der Verwaltung. Die Vorhaltung von Notstromanlagen sei daher unabdingbar.

Mit einer Anschaffung ist allerdings noch nicht alles getan. Die Geräte brauchen schließlich Treibstoff. „Am Bauhof haben wir eine Tank-Reserve von etwa 2000 Litern, die nach zwei bis drei Tagen aufgebracht wäre“, so Gottheil. Ein ortsansässiger Rosendahler habe bereits zugesichert, für weiteren Kraftstoff seine Tankstelle zur Verfügung zu stellen.

Angesichts rasant steigender Preise auf dem Markt und prognostizierten Lieferengpässen sollen die Notstromaggregate möglichst zeitnah erworben werden. So könne laut Verwaltung ein Aggregat für die Osterwicker Kläranlage sofort akquiriert werden. Das Gerät für Darfeld könne dazu bereits jetzt reserviert und würde im ersten Quartal 2023 geliefert werden, heißt es weiter.

60 000 Euro sollen dafür locker gemacht werden. „Wobei ein Förderantrag an die Bezirksregierung in Münster schon in Arbeit ist. Die Summe kann sich im besten Falle um die Hälfte reduzieren“, ergänzte der Bürgermeister. Dafür dürften die Geräte allerdings nur vor Ort eingesetzt werden, wie er auf Nachfrage von Berthold Abbenhaus (CDU) einräumte. „Können die Aggregate im Notfall nicht besser da eingesetzt werden, wo sie am dringendsten gebracht werden“, sah Frederik-Maximilian Lethmate (CDU) diese Bindung der Geräte eher kritisch. Abhilfe schaffen könnten hier aber zwei mobile Geräte, die sich bereits im Besitz der Gemeinde befänden, wie Gottheil entgegnete.

Teile der Grünen-Fraktion stellten derweil die gesamte Anschaffung infrage. „Es ist interessant, dass jetzt ein ,Worst Case’ die Politik bestimmt, der sonst immer abgetan wird“, kritisierte etwa Winfried Weber. Eine Investition wäre „total neben der Spur“. Neben ihm stimmte auch Tobias Konert (Grüne) gegen einen Kauf der Notstromaggregate. Lethmate enthielt sich, während der restliche Rat seine Zustimmung signalisierte.