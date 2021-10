Ganz Holtwick wird zum Flohmarkt

Ganz Holtwick wird am Samstag (6. 11.) zu einem Flohmarkt. „Wir planen einen großen Wanderflohmarkt. Das ist eine Premiere“, teilt Laura Sommer vom Organisationsteam im Nikolaus-Kindergarten mit. Die Bevölkerung ist eingeladen, entweder als Anbieter oder auch als Käufer an der Veranstaltung teilzunehmen.

Für die Anbieter ist eine Anmeldung beim Organisationsteam erforderlich. Jeder kann auf seinem privaten Grundstück einen Stand mit Kleidung, Spielzeug, Möbeln, Deko, Büchern, Fahrzeugen und vielem mehr aufbauen. „Angeboten werden kann alles, was gut erhalten und zu schön zum Wegwerfen ist“, betont Laura Sommer. Vor diesem Hintergrund spielt bei dem Flohmarkt auch Nachhaltigkeit eine Rolle.

Viele kleine und auch größere Stände, quer durch den ganzen Ort verteilt, laden an diesem Tag von 10 bis 14 Uhr zum Trödeln, Shoppen und Verweilen ein.

Anmeldungen sind noch bis einschließlich Donnerstag (21. 10.) möglich. Also sollte man sich schnell dafür entscheiden, sich an der Aktion zu beteiligen, heißt es. Danach kann man immer noch in aller Ruhe im Keller, im Vorratsraum oder auf dem Dachboden nach Schätzen suchen, die man am 6. November anbieten möchte. Die Standgebühr in Höhe von fünf Euro wird dem Nikolaus-Kindergarten in Holtwick gespendet. Eine Liste der angemeldeten Standorte wird nach dem Anmeldeschluss veröffentlicht.

Die Idee für den sogenannten Wander- oder Garagenflohmarkt sei angesichts der Corona-Pandemie gereift. Außerdem sei eine solche Veranstaltung einfach umzusetzen, erläutert Laura Sommer und hofft auf viele Teilnehmer.

Anmeldung und weitere Info bei: Mareen Vögeding (Tel. 0160/1521743), Andrea Scharlau (Tel. 0176/ 22886336), Marianne Büttner (Tel. 0170/ 8091836) oder Laura Sommer (Tel. 0151/ 15307952).