Gaunerpaar zurück im Bahnhof

Die zweite Premiere der Gaunerkomödie „Zwei wie Bonnie und Clyde...denn sie wissen nicht wo sie sind“ erlebten etwa 60 Besucher nun im Darfelder Bahnhof. Aufgrund des Lockdowns konnte das Stück vor fast genau einem Jahr nur in einem kleinen Rahmen und an lediglich zwei Tagen präsentiert werden. Weitere Aufführungen gab es nicht mehr.

Wer kennt sie nicht, die Geschichte des amerikanischen Verbrecherpaares Bonnie und Clyde aus den 30er Jahren. Genau so wollen Mannie, gespielt von Stephan Schumacher und Chantal, verkörpert durch Elke Schulze Böving, mit Hilfe eines Banküberfalls an das große Geld kommen. Sie lieben sich und träumen von einer Hochzeit in ihrer Traumstadt Las Vegas. Doch irgendetwas geht schief. Die beiden landen in einem stockdunklen Raum und versuchen sich zu orientieren. Nachdem sie endlich den Lichtschalter gefunden haben, finden sie sich in einem verlassenen Lagerhalle für Schuhe wieder. Zufällig hören sie die Nachrichten und erfahren, dass sie wohl ziemliche Deppen waren und nun von der Polizei gesucht werden.

Aber aufgeben kommt nicht in Frage! So planen sie erneut alles ganz genau, um doch noch für ihren großen Traum an Geld zu kommen. Die naiv schusselige liebenswerte Chantal bringt Mannie zur Weißglut. Der erklärt ihr immer wieder wie sie sich verhalten soll. Ihre Begriffsstutzigkeit bringt Mannie an den Rand des Wahnsinns. „Ich bin doch nicht blöd“ ist ihr Ausspruch, wenn Mannie ihr bis ins kleinste Detail geduldig erklärt, was ihre Aufgaben sind. Er bewahrt fast immer einen kühlen Kopf. Bewundernswert wie er sich unter vollem Körpereinsatz in Rage redet, außer sich ist von Chantals Begriffsstutzigkeit und trotzdem nicht die Geduld verliert.

Wer wissen möchte wie die spannende Geschichte endet, sollte sich bald eine Karte für eine der nächsten Vorstellungen sichern. „Danke, meine Damen und Herren, für ihren Besuch. Ich habe noch nie so lange für ein Stück geprobt. Über ein Jahr lang! Aber es hat sich gelohnt“, verabschiedete sich Stephan Schumacher von den Besuchern. Und all die geduldige Mühe wurde mit großer Anerkennung belohnt. „Das war richtig gut gemacht. Da kann man ja gleich gar nicht schlafen“, zollte eine Besucherin der schauspielerischen Leistung der beiden Darsteller höchsten Respekt. 7 Die nächsten Vorstellungen sind am Freitag (12. 11.) und Samstag (13. 11.) um 20 Uhr, am Sonntag (14. 11.) um 17 Uhr, Freitag (19. 11.) und Samstag (20. 11.) um 20 Uhr sowie Sonntag (21. 11.) um 17 Uhr