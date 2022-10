Geldautomat in Holtwick gesprengt

Ein Bild der Verwüstung bietet sich heute Vormittag rund um die Niederlassung der VR-Bank Westmünsterland in Holtwick. Gegen 2.50 Uhr sprengten Unbekannte einen Geldautomaten innerhalb des Gebäudes. Die Inneneinrichtung wurde dem ersten Anschein nach komplett zerstört. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Zur Beute konnte die Polizei bislang noch keine Angaben machen, die Täter sind flüchtig.

Kurz nach der Sprengung meldete ein Zeuge einen lauten Knall und aufsteigenden Qualm aus dem Gebäude, wie Polizeisprecherin Britta Venker heute Vormittag vor Ort erläuterte. Zunächst wurden Bewohner aus den Wohnungen, die über der Volksbank liegen, evakuiert. „Wir konnten nicht ausschließen, dass noch weitere Sprengladungen platziert wurden“, so Venker. Das Landeskriminalamt rückte mit einem Experten-Team an, das nach kurzer Suche in der Tat eine zweite, nicht detonierte Ladung entdeckte. Vor wenigen Stunden wurde diese kontrolliert auf einem nahegelegenen Feld gesprengt. Zur Zeit laufen Ermittlungs- und Vermessungsarbeiten.

Auch Niederlassungsleiter Thorsten Dinkler ist vor Ort, um den Schaden zu begutachten. „Noch können wir nicht sagen, was genau zerstört wurde“, erklärt er auf Nachfrage. Er selbst wohnt in Holtwick und sei durch den lauten Knall in der Nacht aufgewacht. Gegen 6 Uhr habe er dann erfahren, dass es sich um eine Automatensprengung bei der VR-Bank handele. „Danach habe ich mich sofort auf den Weg gemacht.“ Bis zum Abschluss der noch laufenden Ermittlungen durch die Kriminaltechniker dürfen die Räumlichkeiten des Geldinstitutes nicht betreten werden.