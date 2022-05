Gemeinde plant Dorfgemeinschaftsfest

Auf dem ersten Blick gleichen die Bestrebungen einer Art Kulturreform. „So könnte man es auch tatsächlich formulieren“, erklärt Kulturbeauftragte Melanie Mehlich. So wird derzeit in enger Zusammenarbeit mit den hiesigen Werberingen eine Neuausrichtung der kulturellen Angebote in der Gemeinde Rosendahl vorangetrieben. Ganz oben auf dem Zettel: die Ausrichtung eines großen Dorfgemeinschaftsfestes. Dieses soll nach Möglichkeit erstmals im Juni 2023 zunächst in Osterwick stattfinden, in den Folgejahren dann routierend zwischen allen gemeindlichen Ortsteilen wechseln.

Geht es nach der Verwaltung und den hiesigen Werberingen, soll die Rosendahler Kultur von Grund auf neu ausgerichtet werden. So soll ein großes Dorfgemeinschaftsfest die Kirmes in Holtwick, das Kartoffelfest in Osterwick und den Stoppelmarkt in Darfeld als gemeindlich organisierte Kirmesveranstaltungen ersetzen.

Einen kleinen Wermutstropfen gibt es allerdings: Das Dorfgemeinschaftsfest soll die Kirmes in Holtwick, das Kartoffelfest in Osterwick und den Stoppelmarkt in Darfeld als gemeindlich organisierte Kirmesveranstaltungen ersetzen. Darüber hinaus wird auch das Osterwicker Frühlingsfest zumindest im Jahr 2023 ausfallen. „Aufgrund zurückgehender Besucherzahlen wollen wir einen neuen Ansatz wagen“, begründet Mehlich diese gemeinsam getroffene Entscheidung. Dabei soll das Dorfgemeinschaftsfest sämtliche Komponenten der drei scheidenden Veranstaltungen in sich vereinen. „Einige Ideen stehen bereits in der Pipeline“, kündigt Bürgermeister Christoph Gottheil an. Darunter etwa ein Weinfest, eine traditionelle Kirmes, eine Gewerbeschau, ein Kinderflohmarkt sowie ein Kleintiermarkt inklusive Hobby-Handarbeitsmarkt. „Dazu wollen wir das Fest mit mehreren kulturellen Angeboten abrunden“, ergänzt Mehlich. Beispielsweise in Form einer Picknick-Open-Stage auf einer kleinen Bühne im Generationenpark. Als großes Highlight soll dann auch ein namhafter Künstler den Weg in die Gemeinde finden, um in der Zweifachsporthalle aufzutreten. „Im Anschluss könnte man den Abend dann in Form einer DJ-Party ausklingen lassen“, erzählt die Kulturbeauftragte.

Um allerdings nicht über den Kopf der Bevölkerung zu entscheiden, sollen die Rosendahler Bürger ebenfalls mit ins Boot geholt werden – in Form einer repräsentativen Umfrage sollen sie sich zu den vorgeschlagenen Änderungen im Kulturwesen äußern können. Dafür werden in den kommenden Tagen aus dem Einwohnermeldeamtsregister 500 Personen aus verschiedenen Altersgruppen pro Ortsteil angeschrieben. „Dazu haben die Bürger die Gelegenheit, auf der Gemeinde-Homepage und auf Flyern und Plakaten in den Gewerbebetrieben per QR-Code ebenfalls an der Umfrage teilzunehmen“, betont Gottheil.

Die Auswertung erfolgt bis zum 10. Juni. Im Nachgang soll daraufhin eine Rosendahler Kulturkonferenz stattfinden, zu der die Gemeinde in Verbindung mit dem Ordnungsamt alle Vereine, Verbände und Kulturinteressierte einlädt. „Sie bietet die Möglichkeit zu einem gemeinsamen Austausch. Mit dem Wissen der Umfrage-Ergebnisse sollen dann die nächsten vorbereitenden Schritte eingeleitet werden“, schildert Mehlich. Vorgestellt werden die gesammelten Informationen und das Meinungsbild aus der Bevölkerung anschließend in der Sitzung des Gemeinderates am 23. Juni.

Ein weiterer Aspekt wird dabei sein, ob das System der Rosendahler Kulturkarte fortgesetzt wird. „Die Beantwortung dieser Frage steht noch aus. Es handelt sich hierbei zunächst um einen ersten Aufschlag“, macht Mehlich deutlich. Heißt: Die Kulturreform steckt quasi noch in den Kinderschuhen – und soll auch von der Bevölkerung mitgetragen werden.