Gemeinde sucht erstmals Stadtplaner

In der Gemeinde kommt es neben der Übernahme dreier Auszubildende (wir berichteten) zu weiteren Personalveränderungen. Jetzt hat die Verwaltung die Stelle eines Stadtplaners ausgeschrieben, „diesen Schritt gehen wir zum erstem Mal“, bestätigt Bürgermeister Christoph Gottheil auf AZ-Nachfrage. Das geht unter anderem zurück auf die Neubesetzung der Fachbereichsleiterstelle Planen und Bauen. Wie bekannt ist, wird die jetzige Leiterin Anne Brodkorb die Gemeindeverwaltung verlassen. Das Geheimnis, wer in ihre Fußstapfen treten wird, hat Gottheil gestern gelüftet: Raphael Wiesmann aus Legden wird am 1. Oktober die Nachfolge antreten.

Personalveränderungen in der Verwaltung: Raphael Wiesmann tritt Nachfolge von Anne Brodkorb an

Eine neue Stelle soll in der Gemeinde geschaffen werden: Erstmals sucht die Verwaltung einen Stadtplaner. Dieser soll im Fachbereich II vor allem in der Bauleitplanung den neuen Fachbereichsleiter Raphael Wiesmann unterstützen, der ab dem 1. Oktober die Stelle von Anne Brodkorb übernimmt.

Kurz nach Bekanntwerden des geplanten Wechsels von Brodkorb in die Havixbecker Gemeindeverwaltung schrieb die Gemeinde Rosendahl diese Stelle neu aus – mit Erfolg, wie Gottheil weiter berichtet. Einige Bewerbungen seien eingegangen, die im nichtöffentlichen Teil der Ratssitzung gesichtet und gewichtet wurden. Denn: „Laut Hauptsatzung entscheidet der Rat über die Neubesetzung der Fachbereichsleiterstelle“, so Gottheil. In seiner Sitzung vom 23. Juni hätten sich die Kommunalpolitiker dann für den 28-jährigen Wiesmann entschieden, der aktuell beim Kreis Borken beschäftigt ist und sich unter anderem um Genehmigungsverfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz kümmert.

Wiesmann hat an der FH Münster in Steinfurt ein Studium zum Wirtschaftsingenieur für Energie-, Gebäude- und Umwelttechnik mit der Fachrichtung Umwelttechnik absolviert. Beim Kreis Borken hat er anschließend eine Ausbildung zum Kreisumweltoberinspektor erfolgreich abgeschlossen.

Somit liegt der Schwerpunkt des neuen Fachbereichsleiters im Gebiet der Technik. In der Bauleitplanung, wobei mit Anne Brodkorb „eine echte Expertin“ im Haus gewesen sei, habe der neue Fachbereichsleiter bisher „noch nicht so viel Expertise“, so Gottheil. Von daher benötige es eine adäquate Kraft, die diese Lücke füllen könne. Das soll Aufgabe des Stadtplaners sein. Daneben soll er oder sie unter anderem in der Entwicklung städtebaulicher Konzepte und im Grundstücksmanagement tätig sein.

Mittelfristig würden zudem weitere Personalveränderungen im Fachbereich Planen und Bauen anstehen, weshalb eine zusätzliche Kraft erforderlich sei, lässt Gottheil durchblicken. „Deshalb habe ich mit der Politik verhandelt und deutlich gemacht, dass wir jemanden brauchen, der das auffängt“, nennt Gottheil einen zweiten Grund, weshalb die Gemeinde die Stelle eines Stadtplaners ausgeschrieben hat. „Wir erhoffen uns, dass er oder sie neue Ansätze für die Entwicklung unserer Gemeinde mitbringt.“ Wann der neue Stadtplaner oder die Stadtplanerin konkret starten soll, stehe bisher noch nicht fest.