„Gemeinsam einen Beitrag leisten“

Der Startschuss ist bereits gefallen. Als Carina Uphaus vor dem Spiel der ersten Mannschaft von Turo Darfeld die anwesenden Besucher und Mitglieder des Sportvereins über die geplante Spendenaktion für die Menschen aus der Ukraine informiert hatte, füllten sich die aufgestellten Spardosen. „400 Euro haben wir schon zusammen, allein 200 von unserer ersten Mannschaft“, freut sich die Organisatorin. Dabei beginnt der eigentliche Spenden-Aktionstag erst am kommenden Sonntag (13. 3.). Dann lädt der Sportverein unter dem Motto „Turo and friends für den guten Zweck“ zu einem Familientag auf dem Gelände des Darfelder Sportplatzes ein.

Den Auftakt in das ganztätig geplante Programm liefert ein Luftballonkünstler und Zauberer um 10 Uhr. Um 13 Uhr folgt das Spiel der 1. Damenmannschaft, ein Konzert des Spielmannszuges ist für 14 Uhr angesetzt. Eine Stunde später dürfen sich die Besucher auf einen Auftritt der Turo-Tanzkids freuen, zugleich haben Kinder die Gelegenheit, nicht nur der Choreo der Tanzkids zuzuschauen, in Mitmach-Tänzen können sie selbst aktiv werden. wird Kinderschminken. Abgerundet wird das Programm von einem durchgängigen Angebot. Dieses umfasst unter anderem Torwandschießen, eine Hüpfburg, Riesen-Fußball-Dart und Riesen-Axtwurf. Dazu sind dank der Hilfe des hiesigen Reit- und Fahrvereins Kutschfahrten und Ponyreiten möglich. „Die Kinder, die auf einem Pony reiten möchten, sollen dabei unbedingt Fahrradhelme mitbringen“, wie Carina Uphaus betont.

Sie hat sich zuletzt federführend um die Organisation des Aktionstages gekümmert. „Wenn man momentan die Nachrichten guckt, dann kommen einem schon die Tränen. Als ich dann den Turo-Vorstand von der Idee eines Spendentages erzählt habe, stoß ich auf eine sehr positive Resonanz“, berichtet sie über die Hintergründe der geplanten Aktion. Derzeit befindet sie sich noch mitten in den Vorbereitungen. „Man war für das Programm quasi durchgängig am telefonieren, E-Mails schreiben oder Flyer verteilen“, erzählt die Darfelderin.

Ganz alleine lässt sich eine derartige Spendenaktion allerdings nicht auf die Beine stellen. „Ich wurde sehr von meiner Mutter unterstützt. Außerdem kennt hier jeder jeden. Die Hilfsbereitschaft ist riesig. Mir haben nicht nur Privatpersonen ihre Hilfe angeboten, sondern zum Beispiel auch die Kolpingsfamilie“, verrät die Organisatorin. Ebenfalls an der Aktion beteiligen werden sich die Spielerinnen der zweiten Damenmannschaft sowie die Spieler der ersten Mannschaft – beide Teams haben am Sonntag spielfrei und werden als Helfer das Programm begleiten. „Außerdem wird sich unsere Erste um den Betrieb der Pommesbude kümmern“, ergänzt Carina Uphaus. Außerdem wird es eine Cafeteria geben, bei der Kuchen auch zum Mitnehmen erworben werden kann. „Der Erlös wird selbstverständlich gespendet“, merkt sie an.

Ohnehin steht trotz all der Belustigung die Situation der Ukraine im Vordergrund. So sollen nicht nur Wimpel in den ukrainischen Landesfarben aufgehängt werden, es wurden zudem bereits blau-gelbe Röschen gedreht. „Wir wollen auch in diesen Zeiten unseren Optimismus nicht verlieren, gleichzeitig aber auch nicht wegschauen“, sieht Uphaus im Spenden-Aktionstag eine gelungene Kombination beider Komponenten. „Nun wollen wir auch gemeinsam dafür sorgen, dass wir einen Beitrag leisten können, um den leidenden Menschen zu helfen.“ 7 Der Eintritt ist frei, stattdessen sind großzügige Spenden erwünscht. Am Sonntag werden mehrere Spendendosen aufgestellt. Dazu wurde ein Spendenkonto eingerichtet, dessen Erlös an die Aktion „Deutschland hilft“ überwiesen wird: DE45 4015 4530 0050406750