Generationenpark wird erweitert

Holtwick

Besonders in diesen Tagen bei Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen treibt es viele ins Freie – unter anderem in den Generationenpark in Holtwick. Bisher gibt es dort allerdings keine Möglichkeit, auf die Toilette zu gehen. Zwar gibt es eine WC-Anlage im benachbarten Torhaus, diese ist allerdings nur geöffnet, wenn dort Veranstaltungen stattfinden. Eine ganztägige Öffnung wäre ohne Aufsicht nicht vertretbar. Eine andere Lösung musste also her. Unter anderem war es Erich Gottheil, der sich dafür stark gemacht hat, dass nun eine entsprechende Toilettenanlage direkt im Park nahe des Wassertretbeckens errichtet wird.

Von Leon Seyock