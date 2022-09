Generationenwechsel eingeleitet

Wiedergewählt wurde Christiane Wolfert, neu mit dabei sind Johanna Driever und Astrid Honermann. „Johanna ist praktisch über ihre Eltern 1991 in die Partnerschaft hineingeboren worden. Astrid ist mit ihrer Familie ebenfalls schon einige Jahre dabei. Sie leben also beide bereits seit Jahren mit uns den Geist der Partnerschaft und können uns direkt tatkräftig unterstützen“, freut sich Klein über die Neubesetzung, die im Rahmen der Neuwahlen als 1. Vorsitzende bestätigt wurde. Damit sei der Generationenwechsel jedoch nur eingeleitet, weitere neue Gesichter sollen in einem fließenden Übergang nach und nach den Staffelstab übernehmen. „Schließlich gilt es, fit für die Zukunft zu werden und zu bleiben“, schildert die 1. Vorsitzende.

Das gelte jedoch nicht nur beim Vorstandspersonal, sondern auch beim Auftritt des aktuell 232 Mitglieder umfassenden Partnerschaftsvereins: Auch hinsichtlich des Programms für die Begegnung im nächsten Jahr sollen womöglich neue Wege eingeschlagen werden. Besonders die Fragestellung, ob das Programm abgespeckt werden soll, um Ressourcen einzusparen, stand dabei im Vordergrund. „Das würde bei der umfassenden Planung der Begegnung für Entlastung sorgen“, erklärte Klein.

Zusätzlich kam die Frage, inwiefern so ein Programm bei möglichen Einsparungen vonseiten der EU dennoch als förderwürdig angesehen wird, auf den Tisch. Ist eine Begegnung im Fall der Fälle finanziell auch zu stemmen, wenn keine Fördergelder bei der EU-Kommission beantragt werden? „Diese Fragestellungen werden uns sicher weiter begleiten. Wir pflegen hier eine offene Diskussionskultur, um uns gemeinsam weiterzuentwickeln und die Bedürfnisse der Mitglieder auf deutscher und französischer Seite gut abzubilden“, schaut Klein bereits voraus.

Apropos vorausschauen: Für die Begegnung über das Christi-Himmelfahrts-Wochenende vom 18. bis zum 21. Mai 2023 in Frankreich sind bereits 20 000 Euro an Förderung seitens der EU zugesichert. Angesteuert werden sollen die Partnergemeinden mit drei Bussen. Anmeldungen sind ab Anfang Januar möglich. „Neulinge sind ausdrücklich herzlich willkommen und können sich jederzeit bei uns melden“, macht Klein deutlich. Die Begeisterung für die deutsch-französische Freundschaft solle schließlich weiter tief in Rosendahl verwurzelt bleiben. Dabei sollen auch Neuheiten in der Vereinsstruktur helfen. „Die europäische Idee, der Friede in Europa und der Gedanke der Völkerverständigung sind es allemal wert“, weiß Klein. „Dafür setzen wir uns ein, dafür stehen wir und dafür möchten wir unseren Nachwuchs begeistern!“