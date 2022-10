Gestatten: Der Rosendahler Herbstzauber

Die Bekanntmachung war dabei längst nicht der einzige Tagesordnungspunkt. Im Sitzungssaal des Rathauses, der mit zahlreichen Vertretern lokaler Vereinen und Institutionen aus dem gesamten Gemeindegebiet prall gefüllt war, kam auch eine Lageplanänderung auf den Tisch. „Das Areal inklusive Hauptstraße wäre sehr weitläufig. Wir wollen etwas zusammenrücken und den Fokus eher rund um die Kirche und die Grundschule rücken“, erklärte Henning Illerhues vom Fachbereich Ordnung und Soziales.

Auch hinsichtlich eines konkreten Programmvorschlages gab es Neuigkeiten. Grundsätzlich wird der Rosendahler Herbstzauber vom 1. bis zum 3. September 2023 stattfinden. Der Freitag macht den Auftakt. „Hier wollen wir bereits mit einem ,Street Food und Music Festvial', dass auch die weiteren Tage über angeboten wird, starten. Zusätzlich ist Kirmesauftakt und es wird ein Konzert unter dem Titel „,Umsonst und draußen’ geben“, kündigte Mehlich an. Als Highlight drumherum planen Löschzug und Landjugend aus Osterwick ein Oktoberfest. Tags darauf soll ein Weinfest folgen, auch ein Flohmarkt ist angedacht, ehe der Samstag im großen abendlichen Kulturangebot auf der aufgebauten Bühne am Grundschulhof endet. „Hier läuft derzeit die Akquise nach einem Künstler“, verriet die Kulturbeauftragte. Der Sonntag soll dann mit einem Open-Air-Gottesdienst beginnen. Ein gewerblicher Markt sowie ein Kinder- und Familientag mit zahlreichen Beschäftigungsmöglichkeiten, genannt Bewegungspark, sollen das dreitägige Festival abrunden. Während der Sitzung signalisierten bereits mehrere Vereine, dass sie sich an den einzelnen Stationen des Rosendahler Herbstzaubers beteiligen und/oder präsentieren wollen.

Darüber hinaus ebenfalls thematisiert: Das Event nicht nur mit einem Maskottchen namens „Rosi“ zu verknüpfen, das sich als Wiederererkennungsmerkmal für die Gemeinde etablieren soll. Auch soll ein Logo für die Veranstaltungen entworfen werden. „Einen ersten Entwurf gibt es bereits. Vielleicht schaffen wir es, hier die Bevölkerung oder zum Beispiel die Schulen mit ins Boot zu holen“, schilderte Illerhues. Hinsichtlich Parkplätzen ist angestrebt, den Verkehr möglichst mit einem Shufflebus-Angebot aus dem Ort zu halten. Ehe am 21. November die nächste Sitzung ansteht, sollen bis dahin erste Aufgaben wie beispielsweise das Aufstellen eines Sicherheitskonzeptes ausgeklügelt werden, kündigte Illerhues an.

Kritik an Aspekten der bisherigen Planungen gab es seitens der Vertreterschaft des Holtwicker Heimat- und Kulturvereins. So hinterlasse zunächst die unmittelbare Termin-Nähe zum Holtwicker Herbst, aber auch die namentliche Ähnlichkeit einen faden Beigeschmack, hieß es aus der Runde. Ebenfalls kam die Frage auf, inwiefern sich ein derartiges Konzept für Osterwick auch in den kommenden Jahren auf die Ortskerne in Darfeld und Holtwick übertragen lasse. „Letztendlich geht es nicht darum, ein Konzept eins zu eins zu kopieren. Jedes Dorf hat seine eigenen Gegebenheiten“, machte Bürgermeister Christoph Gottheil daraufhin deutlich. „Vielmehr soll jede Veranstaltung pro Ort einen eigenen Charme entwickeln.“ 7 Für den Fall, dass Bürgerinnen und Bürger weitere Fragen zum Rosendahler Herbstzauber haben, hat die Verwaltung ein FAQ mit häufig gestellten Fragen zusammengestellt. Darunter etwa, ob es weiterhin eine Kulturkarte gibt oder warum eine Neuausrichtung notwendig ist. Zu finden ist die Übersicht auf der Gemeinde-Homepage unter dem Überpunkt „Touristik und Freizeit“.