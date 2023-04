Gewerbegebiete in Osterwick und Holtwick sollen wachsen

Die Gewerbegebiete in Osterwick und Holtwick sollen erweitert werden. Einen ersten Aufschlag dazu machte die Verwaltung am Donnerstagabend im Gemeinderat, der einstimmig der Ausweisung neuer Flächen zur Ansiedlung von Gewerbe zustimmte.

Nach der letzten Ausweisung von Gewerbegebietsflächen in Holtwick vor 26 Jahren sind diese nun weitestgehend ausgenutzt. Für die geplante Erweiterung von neun Hektar wurden die Flächen hinter der Handwerkerstraße ins Auge gefasst – bis dato noch Grünland. Ähnlich stellt sich die Situation im Eichenkamp in Osterwick dar – auch dort seien laut Verwaltung alle ausgewiesenen Gewerbeflächen genutzt. Neues Gewerbe soll sich im Gebiet „Eichenkamp III“, das zwischen Wigger Fenster + Fassaden und der Holtwicker Straße liegt und sich über 15 Hektar erstreckt, ansiedeln. Um welche Flächengröße es sich handelt, hat die Gemeinde weder für die Erweiterung in Holtwick, noch in Osterwick mitgeteilt.

In der Einwohnerfragestunde am Ende der Ratssitzung erkundigte sich ein Anlieger, ob es bereits Anfragen von Unternehmen gebe, die sich in den neuen Gewerbegebieten ansiedeln möchten. „In Osterwick haben wir eine sehr konkrete Anfrage“, antwortete Bürgermeister Christoph Gottheil. Darüber hinaus gebe es „mehrere Interessenten“.

Mit den Aufstellungsbeschlüssen, die der Rat einstimmig für beide Gebiete gefasst hat, hat die Gemeinde das Verfahren zunächst eingeleitet. Bis zur Realisierung dürfte es aber noch eine Weile dauern: Flächennutzungspläne müssen geändert und Bebauungspläne aufgestellt werden.